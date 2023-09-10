樂基兒認已回復單身與前夫仍保持友好關係　兒子交由對方照顧

早已淡出幕前嘅樂基兒（Gaile），今年2月初時因在社交網留言「Co-parent 」而被指離婚。今晚（10日）Gaile 出席時裝活動時承認已經回復單身。

樂基兒返港工作，仔仔交由前父照顧，她表示每日都會同仔仔video call 。（葉志明攝）

「分開原因⋯我覺得唔應該話邊個錯或係做過啲咩，有時唔喺埋一齊可能係時間嘅問題。」Gaile 表示仍然有與美籍商人前夫Ian Chu（朱智豪）保持友好關係，就好似今次返港工作，仔仔由前夫照顧。「因為始終我哋做咗朋友20年，我哋唔會唔傾計，雖然我哋唔係情侶，但我哋係co-parent 。（心情平伏未？）初初會有唔開心，不過而家已經咁耐時間，慢慢習慣，每日都有啲唔同，唔可以話開心定唔開心，人每日心情都唔同，經過呢幾年Covid ，都感恩自己擁有嘅嘢。」

Galie 表示不時都會返香港工作，只不過無公開露面。（葉志明攝）

問到有否向仔仔解釋離婚一事，Gaile 表示仔仔年紀仲細，所以未有太深入解釋。「會成日提佢你唔係無咗媽咪、唔係無咗爸爸，只不過大家唔係住埋一間屋，總之掛住可以打電話畀對方，都好多謝而家科技發達，如果唔係會好掛住。」經歷過兩段婚姻，Gaile 表示暫不考慮愛情，但問到對愛情是否仍有憧憬，她說：「暫時未諗，所以未知⋯⋯順其自然啦。」

樂基兒認已回復單身與前夫仍保持友好關係。（葉志明攝）