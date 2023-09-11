鍾雨璇搭港鐵被賊仔偷走銀包 信用卡慘遭盜用損失58000報警求助

藝人鍾雨璇昨日(10/9)下午時間乘搭港鐵途中被賊人偷去銀包，並遭盜用信用卡，於短時間內被簽帳大概五萬八千多元港幣。鍾雨璇接受《香港01》訪問時表示：「這個星期真的很忙，月頭完成芭蕾舞劇後緊接又拍MV同練歌，本來諗住忙完星期六的兒歌演唱活動後，星期日就過去上環會合細佬放鬆一下，點知到達上環港鐵站打算取出錢包用八達通出閘那一刻，便發現銀包遺失了，我立即通知客戶服務處的港鐵職員，港鐵職員馬上報警後，警務人員真的很有效率地於2分鐘內極速到達，一開始我還在期望會有好心人拾回，但當我於落案期間進行報失信用卡的過程時， 突然收到手機訊息通知$50000 星展銀行的非法交易，警方便將案件轉為盜竊案件處理，賊人真的很猖狂，除了盜用星展銀行信用卡於永安珠寶購買$50000貨品，更在莎莎化妝品公司以我的中信信用卡購買$8000多元貨品，收到通知真的很徬徨，那一刻就像跟時間競賽一樣，用電話不停進行報失所有信用咭程序。之後，我就去了中區警署正式落案，警務人員真的很有責任心，除了另一位男便衣警員下午用了兩個多小時替我重新落案，晚上另一位女警員還致電給我詢問有關細節，落力跟進案情，真的非常感謝他們。」

被問及現在心情， 鍾雨璇O3 表示：「希望可以快點捉到盜竊賊人，現在屋企人及有些朋友都陸續安慰我，不少朋友更說破財擋災，我都很感謝各位的關心，但現時偷竊案真的很猖獗，真是防不勝防，所以大家出入公眾場合都要打醒萬二分精神！」

鍾雨璇O3 希望可以快點捉到盜竊賊人。(圖片受訪者提供)