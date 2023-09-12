闊太網紅兩次整容失敗　假體發炎穿出皮膚　苦心勸誡：唔好隆鼻

韓裔KOL Sue Chang是著名網紅，婚後與老公和女兒過住闊太生活，經常分享吃喝玩樂點滴，但近日最新一段短片中，她就無私剖白整容血淚史，以自身兩次隆鼻失敗經歷，告誡大家整容前要三思。



Sue Chang過住幸福闊太生活，又坐擁30多萬Followers，但內心一樣對自己很多焦燥不安。（IG@suechangg）

Sue Chang在最新的短片中，詳述兩次整容經過，她先在15年去韓國進行「矽膠加耳軟骨隆鼻」隆鼻，不過手術後出現發炎、排斥等情況，鼻樑上生水泡，放完水都冇好轉。半年後，儘管她在醫生建議下取出鼻裡的假體，但鼻樑留有凹位至今，更一度歪鼻，令她後悔太遲取出假體。Sue Chang曾因整容失敗爆喊，抑鬱不想見人，並表示：「我嗰一刻就喺度諗，我係咪毀咗容呢？」

Sue Chang第一次隆鼻，是15年於韓國進行，最終失敗告終，她不禁問過自己是否已毀容，幸好鼻子慢慢重回原本的樣子。（YouTube@suechangg）

Sue Chang因手術發炎排斥，鼻樑起水泡，且因太遲取出假體，令鼻子上留有永久凹痕。（YouTube@suechangg）

她的鼻子內只留有耳軟骨，16年決定打針微調，效果不錯，她在6年間打過三次針去保持鼻樑立體感。不過，Sue Chang直言不甘第一次失術的失敗，慢慢萌生了二次重建的念頭，22年12月就去香港的整容診所進行二次重建手術。醫生已告知她第二次手術會較複雜，但她都接受了，花費共5萬多。不少觀眾都睇得出她的鼻子動了手腳，Sue Chang亦大方承認，打算稍後再詳細拍片分享隆鼻成功的經歷，沒想到卻迎來另一次失敗。

Sue Chang大方分享自己第二次隆鼻後的高清素顏面貌。（YouTube@suechangg）

Sue Chang自己在手術後休息了兩星期，由於傷口在左邊鼻孔，容易積聚鼻屎，有日她發現傷口有些異物，複診時醫生說：「我諗你要攞返個假體出嚟，呢個係假體穿咗嘅硬物。」她心想：「唔X係呀？」若假體不停穿出傷口，她將會很難痊癒，鼻孔內也會長期有血絲，於是她不得不接受醫生的建議，再次取出假體。

Sue Chang第二次隆鼻後，由於皮膚薄，令假體穿出傷口，硬物外露。（YouTube@suechangg）

Sue Chang兩度取出鼻裡的假體。（YouTube@suechangg）

Sue Chang坦言第二次手術失敗，內心已變得比上次平靜，不過也有很多焦慮的想法：「我唔貪心，覺得可以返返去以前個鼻就已經好開心。」 「我係咪會變成Michael Jackson咁？個鼻愈來愈脆弱剩返鼻哥窿。」她大方分享自己的經歷，是想告誡觀眾：「大家唔好隆鼻，唔好掂呢樣嘢。」又自言以往的心態是未到失敗都不想認命，不過今次她確實已認命，更留住假體去警剔自己。

Sue Chang現時的鼻子已無假體，但鼻頭仍保留第一次整容時植入的耳軟骨。（YouTube@suechangg）

取出假體後，Sue Chang不再有異物感，也不怕被小朋友撞到鼻，焦慮感反而少了、輕鬆了，她坦承自己過往有容貌焦慮，不斷批判自己外貌，有很多不足，但經歷整容失敗期間的內心掙扎後，她明白到「接受不到素顏的自己，後果將不堪設想。」於是Sue拍下這一條片，視之為與自己和解的方式，決定不再活在別人的定義入面。