關楓馨不急上位　拍劇獲爸爸教路：「我諗佢都唔想我影衰佢嘅！」

「星二代」關楓馨最近有份參演無綫新劇《你好，我的大夫》，今次亦是她自參加《2021香港小姐競選》入行後，近3年來第一套有角色的劇。關楓馨日前與一班同劇演員齊齊邊食飯邊睇首播，她接受《香港01》訪問時表示劇中飾演中醫學徒，幸其範疇不用背藥材名，所以不算太吃力，「壓力一定有，因為多得公司和監製畀機會，所以更加想做好，但始終第一次，很多燈位、燈位嘅嘢都唔係太識，但好開心身邊嘅前輩和同事都好好肯教我同提點我。」

關楓馨入行近3年迎來第一套有角色的劇，坦言壓力一定有（陳順禎攝）

關楓馨亦坦言有請教爸爸關禮傑，始終對方在這行工作了多年，經驗豐富。她笑言：「當我好緊張嘅時候，都會想有個人可以安慰一下我，和教導我。因為唔想成日煩到人，煩佢無問題。（爸爸係嚴師還是錫住妳？）佢向來都唔係一個嚴師，都係好細心咁教我，所以問佢都幾好。我諗佢都唔想我影衰佢嘅！」

作為演戲初哥的關楓馨，多謝爸爸關禮傑細心教導她，並笑言：「我諗佢都唔想我影衰佢嘅！」（資料圖片）

另，談到同期落選港姐陳星妤和葉靖儀分別在劇集和綜藝上率先跑出，問關楓馨會否都心急想多些機會？她直言：「心急又唔會，如果遇到機會，就盡力做好自己，唔會特別去諗其他人，然而係專注去諗點樣可以令自己進步，做得更好。」雖然工作量不算太多，但關楓馨笑指現時收入都ok，不用爸爸資助。

對於被指發展不及同期落選港姐陳星妤和葉靖儀，關楓馨自言不會心急，也不會特別去諗其他人，專注如何令自己進步（陳順禎攝/IG圖片）

關楓馨和陳星妤及葉靖儀曾一起在綜藝節目《男神廚房》中擔任助手。（資料圖片）

至於作為星二代由參選時的風頭躉，到現在要慢慢從低做起。關楓馨坦言：「我諗選港姐嘅時候，大家嘅Focus和Noise都會好大，但嗰個都只係一霎那嘅嘢，始終我選完港姐之後都係想做一個演員或者主持，我覺得呢啲路都係要慢慢自己去行，慢慢自己去熬出嚟，每一樣嘢都去試下，所以又無失落，因為我都明白喺呢一行係咁囉。」未來她都希望能劇集和綜藝雙線發展。

關楓馨深明演藝路是要靠自己慢慢去行和慢慢熬出來（陳順禎攝）

關楓馨未來希望能劇集和綜藝雙線發展（陳順禎攝）