港大女博士高文君成小紅書網紅　有學歷有外表網民讚靚過明星

最近有一名女網紅在「小红書」突然爆紅成為討論熱話。有網民指出原來她的身份是香港大學女博士高文君 ，最近她在「小紅書」上載一段有關港大生活日常的影片，點擊瀏覽極高，備受關注。她除了上課外，日常生活也非常忙碌，回家積極保養敷面膜，無懼鏡頭下素顏真身曝光，空餘時間積極運動，大方低胸內衣上陣到戶外跑步，非常貼地！

「小红書」突然爆紅香港大學女博士的高文君。（IG@wendygaoo)

現年25歲來自安徽的高文君（Wendy)除了身份是學生，也曾經選美，並獲得「2020亞洲小姐香港區決賽季軍」，當年參賽是大熱之一，更被譽為是新一代「連登女神」。Wendy其實一直都非常活躍在社交平台，最近她積極在分享「小紅書」港大讀博士課程日常Vlog。

曾獲得「2020亞洲小姐香港區決賽季軍」現年25歲來自安徽的高文君（Wendy) 。（葉志明攝）

最近Wendy在社交平台上載一段生活日常Vlog。（小红書）

影片一開始，Wendy以素顏上陣表示是日有兩大任務，第一是為了實驗室的訪客到來提前準備佈置，第二需精心裝扮出席學兄的畢業慶功宴。接下來，她隨即到更衣間換上白色緊身小洋裝，可見身材比例極好，擁有豐滿上圍及纖腰。為爭取時間她選擇在車上的路程化妝，無懼鏡頭大方展示近鏡素顏樣貌，散發無限青春的膠原蛋白，保養得宜皮膚極好！

Wendy精心裝扮出席學兄的畢業慶功宴。（小红書）

Wendy為爭取時間選擇在車上的路程化妝。（小红書）

當抵達學校時，她先拍下課室外的環境，之後記錄自己在上課時專心應對課程的模樣。下課後，出席學兄畢業慶功宴，現身一間餐廳吃自助餐，用手拿著巨蟹斯文地進食，露出一臉嫌棄的樣子，表示蟹淡而無味，但十分健康。

當抵達學校時，Wendy先拍下課室外的環境。（小红書）

Wendy現身一間餐廳吃自助餐，用手拿著巨蟹斯文地進食。（小红書）

除了日常的學習生活，她還會藉着空閒的時間做運動，影片中她換上運動內衣配上長褲現身香港街頭跑步，期間露出玲瓏浮凸的上圍。運動過後她到附近的水果店購買車厘子補充營養。歸家後，她隨即拍下睡前敷面膜的樣子，以及分享保養心得，如何擊退青春痘。影片吸引網民紛紛關注及留言讚好，並表示：「港大博士生真美麗」、「口才極佳」、「為什麼不去選香港小姐！」

Wendy激罕低胸內衣上陣跑步。（小红書）

Wendy分享保養心得如何擊退青春痘。（小红書）