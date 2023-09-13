周國賢被爆是海味家族太子爺　圈中還有不少有隱藏富二代

昨日（12日）周國賢被爆出其家族以7,300萬元沽出上環文咸西街一個舖位，帳面賺超過6,000萬元，驚爆原來周國賢是隱藏版富二代！。周國賢家族於1990年以1,068萬元購入舖位，可以見到當時他家族亦算富裕，絕對是隱藏版的「太子爺」。

周國賢被爆出家族是經營海味生意。（IG@koholaendy）

周國賢是圈中的富二代。（IG@koholaendy）

除了周國賢外，其實亦有不少藝人或歌手都是隱藏「富二代」

歌手林峯是圈中的隱藏「富二代」， 他生於福建廈門，兩歲時隨家人來到香港定居。林峯父親是廈門的著名地產商林華國，有「廈門李嘉誠」之稱，所以林峯絕對是名副其實的「太子爺」。

歌手林峯是圈中的隱藏「富二代」， 他生於福建廈門。(影片截圖)

林峯父親是廈門的著名地產商林華國，有「廈門李嘉誠」之稱。(影片截圖)

吳尊的家庭背景十分富裕，他的家族在汶萊絕對是頂級富豪，財力更可以與整個國家媲美。吳尊的父親吳景添在汶萊經營地產生意，其經營範圍橫跨中國大陸與汶萊兩國，是當地的地產大亨，同時也是國會議員。而吳尊的伯父吳景進開設的吳福記汽車公司是汶萊的汽車代理，每年的汽車銷量能佔全國的三分之一。吳景進還是金門建築的創辦人及《汶萊時報》的董事之一，是汶萊十大富豪之一。

吳尊的家庭背景十分富裕，他的家族在汶萊絕對是頂級富豪，財力更可以與整個國家媲美 。（吳尊微博圖片）

吳尊富可敵國。 (ig@wuchun.1010)

陳冠希（Edison）於2004年創立自己品牌，同時亦為時裝店Juice的老闆，他的生意這些年愈做愈大。原來他的父親陳澤民亦有不少的「江湖地位」，他是一位商人外，還與英皇娛樂老闆楊受成及成龍是好友關係。陳澤民旗下亦有多間演藝及唱片公司，同時是上市公司主席，所以陳冠希絕對是「穩打穩紮」的富二代。

陳冠希的父親陳澤民除了是一位商人外，還與英皇娛樂老闆楊受成及成龍是好友關係。(網上圖片)

陳澤民旗下亦有多間演藝及唱片公司，同時是上市公司主席，所以陳冠希絕對是「穩打穩紮」的富二代。（劇照）

張智軒1996年加入無綫，演過無數劇集，雖然都是以閒角為主，但仍然堅持做戲23年。原來他的家境不俗，出身中產，家中經營寵物生意多年。傳聞張智軒是富二代、隱形富豪、生活無憂，不過他通通否認。

張智軒1996年加入第9期無綫藝員訓練班入行，在TVB工作了24年，到今年年初離巢。（IG/ @cheungrussell）

傳聞中，張智軒是富二代、隱形富豪、生活無憂，不過他通通否認。（資料圖片）

陳偉霆亦被指是「隱藏」的富二代，據知陳偉霆的爸爸是香港有名的商業巨頭，雖然很早就去世，但是家族財產不容小覷。陳偉霆的哥哥在商界也是非常出色，姐姐也不遜，其家族被稱為「香港王思聰」，所以陳偉霆也是一個低調的富二代。

陳偉霆的爸爸是香港有名的商業巨頭，雖然很早就去世，但是家族財產不容小覷。（微博@William威廉陳偉霆）

陳偉霆家族被稱為「香港王思聰」，所以陳偉霆也是一個低調的富二代。（微博@William威廉陳偉霆）

黃翠如的父親黃永華曾是上市公司聯旺集團執行董事兼行政總裁，隨後辭去行政總裁一職。而黃永華的身家亦曾經暴升至近19億元。

黃翠如的父親黃永華曾是上市公司聯旺集團執行董事兼行政總裁。（IG@wongtsuiyu）

剛剛離巢的趙希洛於2007年曾參選香港小姐競選而入行，趙希洛的母親為前藝員梁小玲，父親趙崇康為澳洲大律師。有傳其家族同時於澳洲經營石油生意，在香港至少擁有合共一億五千萬的物業，亦與多間大陸國企關係密切，家境相當富裕。

「御用癲婆」趙希洛精湛的演技。(《隱形戰隊》截圖)

趙希洛於2007年曾參選香港小姐競選而入行，趙希洛的母親為前藝員梁小玲，父親趙崇康為澳洲大律師。(資料圖片)