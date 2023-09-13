李克勤獲碧咸贈禮物　18年前瘀事被重提

眾所周知李克勤是英超傳統勁旅曼聯的忠實擁躉，就連當年與太太盧淑儀結婚都要特登飛往英國，到曼聯主場奥脱福影婚紗相，就算近年曼聯成績未如理想，他都不離不棄，可謂流住紅魔的血。

李克勤獲「萬人迷」碧咸送上一件7號親筆簽名球衣（大會提供）

李克勤當年與太太盧淑儀結婚時都特登飛往英國，到曼聯主場奧脫福影婚紗相（李克勤微博），

兩公婆都是曼聯球迷（李克勤微博）

而近日克勤宣布將於今年9月29日至10月2日在澳門倫敦人綜藝館舉行《我們的交響樂》演唱會。本身父母是澳門人的克勤，籍此返澳門宣傳順道探鄉親，期間他率先到即將入住倫敦人的房間參觀，驚訝發現，酒店為他細心準備了曼聯名宿碧咸留下來給他的禮物， 一件7號親筆簽名球衣，又收到一封碧咸的歡迎信，讓他十分驚訝，並興奮說：「話晒自己係曼聯迷，冇諗過會有咁驚喜禮物畀我，都幾開心呀。」問到碧咸封信寫咩？克勤笑謂：「過來澳門睇演唱會咪知囉。」

克勤曾帶同兩個兒子找前曼聯隊長朗尼簽名（李克勤微博）

仲有現役曼聯球星勞基梳爾（李克勤微博）

克勤攞起紅色7號球衣的相片出街後，自然令人聯想到曼聯，隨即勾起一眾球迷的「集體回憶」，事緣曼聯於2005訪港友賽時，克勤以官方網站大使及歌手身份送上貼滿自己靚仔相、並再寫着「Welcome to Hong Kong」的紀念品，可惜事後卻被棄置於更衣室內，未有帶走，自此被網民稱為「送禮勤」。

克勤05年獲邀出席曼聯中文官方網站發布會（視覺中國）

雖然事件已經過18年，但不少網民對該經典一幕仍記憶猶新，紛紛留言，而且內容相當抵死：「送禮勤反cup嘅機會終於到，今次可以將份禮物漏低係演唱會化妝室報仇」、「算唔算喺邊度跌低，喺邊度起返身？」、「有無回禮？」、「收禮勤」。不過其實碧咸於2005年已轉會皇家馬德里，所以他是無辜的。