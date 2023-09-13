疑被非禮韓國女主播現身　「Today I will go to the police」

Twitch直播平台上、以東南亞區一人遊為主題的韓國女主播「May 五月」（may5w）日前（9月10日）開直播期間，於港鐵中環站樓梯位疑被一名南亞裔男子非禮，事件引起網民熱議。

May從澳門返港（Twitch截圖）

從傳出的片段中，見到事主May（may5w）於深夜時分進入港鐵站，由樓梯一邊向下行、一邊自拍直播，期間突然有一名南亞裔男子靠近向她講話：「Listen、Listen，I'm Alone」（聽著、聽著，我一個人）、且愈講愈靠近至「面貼面」距離，May一時驚慌之下不懂反應，不斷大叫「I'm NOT Alone、I'm NOT Alone」（我不是一個人）。但該男子不單沒停止，更直接從後熊抱May，男子還猖狂不斷在May耳邊叫「Come Come」（跟我走）」May一個女仔只能發出哀號求救，連呼「Nooooo」（不要）。

May疑遭受不禮貌對待（Twitch截圖）

May疑遭一名南亞裔男子非禮（Twitch截圖）

後來片段也拍到一位戴眼鏡的男子經過，疑似非禮男子即轉身逃走。眼鏡男問May是否需要幫忙，May只回答「I'm OK, thank you so much」，影片在此時就停止。

May透露「Today I will go to the police」（Twitch截圖）

雖然發生不愉快事件，但無阻May行程出發澳門，至今日返港，她等船時繼續開直播與網民傾計，且心情看似還可以，只是樣子顯得有點攰，忍不住在鏡頭前睡覺，網民也紛紛留言表示支持。而期間有職員找她做問卷調查，可能見過鬼怕黑，May對於有陌生人上前突然上前顯得有點害怕，後來亦配合完成。

May候船期間接受問卷調查（Twitch網上截圖）

May好似好攰（Twitch網上截圖）

May上船後向窗外揮手跟澳門道別，並說：「See you Hong Kong again,very nice place」似乎事件沒有影響May對香港的印象。May又透露「Today I will go to the police」，之後會返韓國。