疑被非禮韓國女主播現身　「Today I will go to the police」

Twitch直播平台上、以東南亞區一人遊為主題的韓國女主播「May 五月」(may5w)日前(9月10日)開直播期間,於港鐵中環站樓梯位疑被一名南亞裔男子非禮,事件引起網民熱議。

May從澳門返港(Twitch截圖)

從傳出的片段中,見到事主May(may5w)於深夜時分進入港鐵站,由樓梯一邊向下行、一邊自拍直播,期間突然有一名南亞裔男子靠近向她講話:「Listen、Listen,I'm Alone」(聽著、聽著,我一個人)、且愈講愈靠近至「面貼面」距離,May一時驚慌之下不懂反應,不斷大叫「I'm NOT Alone、I'm NOT Alone」(我不是一個人)。但該男子不單沒停止,更直接從後熊抱May,男子還猖狂不斷在May耳邊叫「Come Come」(跟我走)」May一個女仔只能發出哀號求救,連呼「Nooooo」(不要)。

May疑遭受不禮貌對待(Twitch截圖)

May疑遭一名南亞裔男子非禮(Twitch截圖)

後來片段也拍到一位戴眼鏡的男子經過,疑似非禮男子即轉身逃走。眼鏡男問May是否需要幫忙,May只回答「I'm OK, thank you so much」,影片在此時就停止。

May透露「Today I will go to the police」(Twitch截圖)

雖然發生不愉快事件,但無阻May行程出發澳門,至今日返港,她等船時繼續開直播與網民傾計,且心情看似還可以,只是樣子顯得有點攰,忍不住在鏡頭前睡覺,網民也紛紛留言表示支持。而期間有職員找她做問卷調查,可能見過鬼怕黑,May對於有陌生人上前突然上前顯得有點害怕,後來亦配合完成。

May候船期間接受問卷調查(Twitch網上截圖)

May好似好攰(Twitch網上截圖)

May上船後向窗外揮手跟澳門道別,並說:「See you Hong Kong again,very nice place」似乎事件沒有影響May對香港的印象。May又透露「Today I will go to the police」,之後會返韓國。