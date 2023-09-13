劉嘉玲設家宴菜式分量少被質疑食唔飽　幽默回應網民瞬間秒殺

劉嘉玲一向在圈中人緣甚廣，她不時邀請好友到家中作客，更設宴款待，十分好客。日前內地珠寶設計師龍梓嘉獲邀出席劉嘉玲的家宴，他曬出一系列照片，並寫道：「每次來香港，嘉玲姐姐都盛情邀請一同吃飯。今天來到姐姐家『家宴』，家裏裝潢滿滿的藝術氣息！還特地為我準備了球鞋禮物。」不過當日家宴的菜式卻引來網民質疑：「感覺沒有硬菜吃不飽啊」、「夠吃嗎」？

內地珠寶設計師龍梓嘉獲邀出席劉嘉玲的家宴。（小紅書圖片）

相中所見，菜式以點心為主，包括燒賣、糯米雞、春卷、水晶餃、拍青瓜等，而且分量不多，對於被質疑「吃不飽」，龍梓嘉就回覆道：「不用糾結我吃不吃的飽啦！哈哈哈，很好吃！只是拍了早茶點心，還有很多硬菜，大魚大肉各種煲湯廚房廚師做着，我沒有拍，因為，吃的太歡了！忘記了，就開餐前拍了倆照片～從12:00吃到3:00，姐姐非常用心準備啦！到現在肚子都飽飽的。」原來只是網民誤會。而劉嘉玲今日（13日）亦曬出與龍梓嘉的合照，並寫道：「歡迎常來！原來那天你沒吃飽嗎？下次要再多準備一點。」幽默回應網民的質疑。

菜式以點心為主。（小紅書圖片）

龍梓嘉隨即留言道：「哈哈哈姐！吃的太飽了！那天我只拍了點心！大魚大肉和各種湯都忘了拍，光顧著聊天去了哈哈哈哈哈哈。」劉嘉玲更送了一對陳冠希潮牌CLOT x Air Jordan 5 Low White Silk 20周年紀念版的限量版波鞋給對方，據知這款波鞋全球限量250對，炒價高達五萬，可見相當罕有！此外，亦有網民提及劉嘉玲有潔癖一事，提醒龍梓嘉不要用洗手間。事緣劉嘉玲曾在接受訪問時，自爆到橫店拍戲期間，曾要求酒店將洗手間的浴缸、馬桶、洗手盆全部打爛，再換成全新的設備，佢解釋因會在洗手間逗留很長時間，所以一定要保持乾淨，就連在自己屋企都不會與老公梁朝偉共用洗手間，果然要求好高！

限量版波鞋。（小紅書圖片）

劉嘉玲自爆有潔癖。（影片截圖）