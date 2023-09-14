東張女神人氣逐個數　一人穩坐「一姐」之位兩人IG粉絲不過7000

無綫的《東張西望》收視長期高企，不只為民請命，仲盛產女神，有她們出外景為大家東奔西跑，觀眾睇電視都自然醒晨一點。而在10位外景女神當中，要數現年27歲的何沛珈人氣最高，截止昨晚（13日），其Instagram（IG）坐擁9.5萬Followers，穩佔「東張女神」一姐位置，比排第2的梁敏巧7.5萬，大幅度拋離2萬；至於梁菁琳和最近加入的廖倬竩則少得可憐，連7000都不過，看來要加倍努力。現在就帶大家看看，「東張女神」1至10位的排名，你喜歡的那一位又排幾多位？



第10位

廖倬竩（Ivy）

IG : 5364 Followers

廖倬竩本月初新加入《東張西望》（IG@ivyliu.iva）

29歲的廖倬竩曾參選《2019香港小姐競選》，可惜於10強止步，隨後加入了無綫電視成為藝員。她於2020年開始在明珠台的財經節目當主播，2022年開始擔任《港生活·港享受》主持，最近更加入《東張西望》成為外景主持。

廖倬竩曾參加香港小姐（IG@ivyliu.iva）

廖倬竩第一次出現於《東張西望》。(節目截圖)

第9位

梁菁琳（Katerina）

IG : 6638 Followers

梁菁琳本身是一名獸醫（IG@katerina.leung）

29歲的梁菁琳曾參選《2021香港小姐競選》，入到12強後止步，落選後加入《東張西望》擔任外景女主持。梁菁琳也是一名學霸，於澳洲雪梨大學獸醫系雙學位一級榮譽畢業，畢業後如願成為獸醫，十分熱愛動物，富有愛心。

有料之人（IG@katerina.leung）

早前網民熱烈討論這張相（電視截圖）

第8位

黎寬怡（貓仔）

IG :1萬 Followers

黎寬怡身形高䠷（IG@cat_kittylai）

28歲的黎寬怡於2017年曾參選香港小姐，之後加入無綫藝員訓練班，畢業後便在《東張西望》擔任外景主持。最經典是2019年在劇集《大帥哥》祝捷會，訪問張衛健時突然哭泣而受到觀眾注目。同年又在一個頒獎禮中，採訪吳卓羲、黃宗澤、馬德鐘及胡定欣期間驟然流淚，被網民質疑故意突顯自己。去年黎寬怡再參選《香港小姐再競選》，並打入最後5強。

狂野一面（IG@cat_kittylai）

黎寬怡訪問張衛健時突然哭泣（電視截圖）

第7位

吳幸美（Amy ）

IG :1.4萬 Followers

吳幸美主持《東張西望》多年（IG@ng_hang_mei）

39歲的吳幸美曾參選《2003香港小姐競選》，入圍決賽十二強，競選之後加入無綫電視，亦是《東張西望》其中一位固定節目主持，並被節目多次委派做白老鼠。講到最經典，一定要數到嘗試「斷片酒」。吳幸美當時飲下約200毫升的檸檬味果味酒，約6分鐘後表示有點頭暈，其後鏡頭一轉，就見她突然表現得異常興奮，不停又笑又喊，隔了20分鐘後更要伏在枱上休息，就算醒後表情仍然十分呆滯。

IG有不少靚相（IG@ng_hang_mei）

吳幸美常為《東張西望》做白老鼠（電視截圖）

第6位

陳瑞菱（Reina）

IG :2.2萬 Followers

陳瑞菱擁有健康一身膚色（IG@reina.suichan）

26歲的陳瑞菱以一級榮譽畢業於倫敦經濟學院，是一名管理學碩士。2022回港參加《香港小姐》並視大熱之一，可惜最終十強止步，參選期間被發現胸肚直落有1呎超長疤痕，原來曾接受切除腫瘤手術，正面形象令人留下深刻印象。陳瑞菱於今年頭加入《東張西望》，早前遭受訪者嬲到爆粗鬧她係「雞」，引起熱議。

身材非常Fit（IG@reina.suichan）

商戶業主勞氣地說陳瑞菱是雞？(電視截圖)

第5位

陳懿德（德德）

IG :3.2萬 Followers

陳懿德在《香港小姐再競選》中奪得季軍。（IG@taktakrachel）

25歲的陳懿德畢業於香港中文大學新聞及傳理學系，其熱愛歌劇，考獲8級聲樂專業資格而且身材出眾。陳懿德畢業後參選《2021香港小姐競選》，並打入八強，隨後簽約無綫成為旗下經理人合約藝員，主要擔任節目主持。2022年起成為《東張西望》外景主持之一，同年參加《香港小姐再競選》，憑挑戰腹語表演再次引起網民關注，最終決賽奪得季軍。

陳懿德身材火辣（IG@taktakrachel）

𠱁得獎門人曾志偉好開心（電視截圖）

第4位

王嘉慧（Cathy）

IG :4.7萬 Followers

王嘉慧絕對是人生勝利組（IG@cathy_kww）

28歲的王嘉慧畢業於倫敦大學學院心理學系，並以一級榮譽及獲院長嘉許名單成績，且家境富裕，爸爸是有「內地傢俬大王」之稱的王亞明。王嘉慧於2021年憑參選《香港小姐競選》而入行，當時成功進入五強，比賽後，主要擔任《東張西望》主持。也有參演劇集《愛·回家之開心速遞》，及綜藝節目《通靈之王》和《LAW霸女神》。

身材都非常有睇頭（IG@cathy_kww）

王嘉慧彎腰採訪小女孩，彎腰驚洩心口春光難掩身材（小紅書圖片）

第3位

李旻芳（Lucy）

IG :5.6萬 Followers

李旻芳每次採訪都好投入（IG@limanfong）

36歲的李旻芳入行前曾任職空姐，曾參與《2012香港小姐競選》首輪面試，2013年無綫藝員訓練班畢業。其後主力《東張西望》主持工作，因豐滿身材而備受關注，此外亦有參與多套劇集演出，但演閒角多未算突出。李旻芳於2019年下嫁訓練班同學黃耀英，升呢人妻，兩位同是愛狗之人。

李旻芳於2019年訓練班同學黃耀英，升呢人妻（IG@limanfong）

李旻芳因豐滿身材而備受關注（網上截圖）

第2位

梁敏巧（Maggie）

IG :7.5萬 Followers

梁敏巧平時毫不吝惜展示美好身段（IG@maggiemanhau）

28歲的梁敏巧畢業於樹仁大學新聞與傳播學系，入行前任職記者，之後為參選《2019香港小姐競選》而辭去工作。雖然她在比賽中沒有得到任何名次，但因熱愛娛樂行業而選擇入行發展，其後簽約無綫成為旗下經理人合約藝員，至2021年7月開始便擔任《東張西望》外景主持，她當外景主持因經常穿小背心大騷身材而為人認識。

梁敏巧於2021年7月起擔任《東張西望》外景主持（IG@maggiemanhau）

梁敏巧愛穿上小背心去進行訪問(電視截圖)

第1位

何沛珈（Roxanne）

IG :9.5萬 Followers

何沛珈奪得《香港小姐再競選》冠軍及「更上鏡小姐」（IG@hpgroxanne）

27歲的何沛珈入行前是一位註冊護士，為參加《2020香港小姐競選》而辭任護士工作，可惜大熱之一的她，最終五強止步，其後簽約無綫，並開始擔任《東張西望》外景主持。而去年，何沛珈再戰選美舞台參加《香港小姐再競選》，最終奪得冠軍及「更上鏡小姐」，隨即人氣急升，更獲公司力捧，有份參演多套劇集，尤其《愛·回家之開心速遞》中飾演細龍生女友Luna一角令她成功入屋。而今年5月何沛珈更被欽點跟隨無綫總經理曾志偉到內地亮相直播節目，明顯得寵。

樣子甜美（IG@hpgroxanne）