71歲程可為稱有戲癮一埋位就交戲　離巢因唔簽full time覺被遺棄

港台劇集《我們的畢業禮》下月播出，一眾主角馬浚偉、程可為、陳秀珠、嚴淑明等今日（13日）在港台出席記者會。

馬浚偉、程可為、陳秀珠、嚴淑明出席記者會。（陳順禎攝）

程可為接受訪時，對於劇中的養子馬浚偉，無論戲裡戲外都十分滿意。「佢嘅上進真係好值得年輕人學習，因為佢唔係靠呃，係實實在在咁寫劇本、演繹，而今次劇集係好勉勵，亦可以令人明白唔係個個都咁幸運，所以大家真係唔好錯過。」

程可為曾因合約而感到不快，但而家已經諗通晒。（陳順禎攝）

程可為大讚《我們》的劇本，並謂自己至今依然有戲癮，但並非每部作品都可以滿足。「要寫呢啲劇本，都要編劇願意寫，演員先有機會，好多時而家嘅劇情都令我好莫明奇妙，雖然我係有演『點解會咁嘅？』好新鮮，變咗風格咁，我好難明白。」可為姐認為現金的編劇比時髦、年輕、有個人主意，自己就算提出意見，對方不一定接受。「唔會特登去拗，有時會忍唔住提出一兩句，佢哋都唔會嬲，因為知我年紀大，追唔上潮流。」可為姐如今屬於自由身，問她是否想等有她劇本才出演，她笑言：「每個編劇都覺自己劇本係最好，我唔敢亂批評，總之我係好鍾意演戲。」

「御用阿媽」程可為喺港台劇集《我們的畢業禮》中，做馬馬浚偉養母，而喺《家族榮耀之繼承者》中，飾演黃浩然媽媽。（陳順禎攝）

對演戲依然充滿熱誠嘅程可為，早前飛馬來西亞客串《家族榮耀之繼承者》，她表示接拍最大原因是劇中對手太多是TVB舊同事，大家早已默契十足，一埋位就交足戲。71歲嘅程可為，兩年前因無綫不再包薪跟她續約，改簽一年一騷，令她感到被遺棄，問到如今與無綫關係，她說：「我不嬲同TVB都無咩兩句，因為之前佢都突然唔同我簽full time ，我係好失落，好似被遺棄，後來諗深一層，無永遠，佢係上公司，出面環境咁差，競爭大，故事內容又係廣告商鍾意先拍，無廣告費我哋邊有糧出？我都明白道理，所以而家一騷我都好樂意，我仲多咗機會接出面嘅工作，只要有觀眾記得我，我就有機會。諗通就唔會難過，一騷咪一騷。」程可為認為如今與無綫合作方式十分合適，主要是自己年紀大，唔想太辛苦，而公司最近亦有幫她接廣告。