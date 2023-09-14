何超瓊生圖霸氣髮型搶鏡盡顯獨特品味　同場名媛身份顯赫成亮點

已故賭王何鴻燊二房長女何超瓊 (Pansy) 向來形象高貴氣質出眾，她年輕時的美貌絕對不輸一線當紅女星。身為城中名媛的她，每逢亮相公開活動或聚會時，總是憑個人強大氣場以及大方得體形象，輕易成為全場焦點。Pansy今年雖然已年屆61之齡，但依然漂亮如昔，無論樣貌身材都keep得好好，月前她與劉嘉玲與林青霞一起合照，亦完全沒有給比下去。

何超瓊與劉嘉玲及林青霞合照。(ig@carinalau1208)

早前有網民就將Pansy出席一個時尚活動期間的視頻放上了社交網，並留言寫道：「又美又颯，高級的美一定是獨立與優雅，氣場全開，穿出自己的風格與自信」大讚Pansy。在原相機拍攝的片段中可見，化上淡妝的Pansy散發出成熟女人味，依然是一貫的高貴美麗，而且靚得好自然，臉上看不見任何醫美痕跡，優雅得體。

何超瓊與三房的細妹何超蓮難得合照。

網民亦都紛紛留言討論和讚美她：「真有氣場又不失溫柔」。有網民留意到Pansy的髮型跟平日有些不同，顯得相當霸氣，更見獨特品味。另外又有眼利網民發現站在Pansy身旁的其中一位背向鏡頭的女士，身份同樣顯赫，疑似是出身泰國首富家族的第四代成員謝其潤，正大集團謝國民的姪孫女，年紀輕輕已執掌千億元公司的豪門千金。謝其潤與Pansy這兩位名媛加起來的身家真是天文數字。

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