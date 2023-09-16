麥明詩遭媽媽出賣童年照吐槽婆仔髮型　一部位得天獨厚惹網民羨慕

十優港姐麥明詩 (Louisa) 的媽媽麥何小娟是一位教育工作者，現職為兒童發展顧問，她經常在社交網分享一些有關育兒和兒童教育等資訊，講述自己的睇法同大家作交流。昨日她就於IG出post發文，以【你著緊學習態度還是分數呢？】分享了她對培育孩子學習的睇法。

Louisa與媽媽和哥哥。(ig@louisa_mak)

麥媽媽表示：「對於孩子的成長和發展來說，過度的期望和壓力可能帶來負面影響。」又指出：「我觀察到，很多家長陷入一個惡性循環中：因為孩子的成績不好，所以為孩子報越來越多的補習班，每天花更多的時間在溫習和做功課上，孩子缺乏休息及思考的空間，這反過來只會使孩子更加抗拒學習，進而影響到孩子的自信心和自主自覺學習的能力下降。」提醒大家不要做怪獸家長。

麥明詩一家四口。(IG圖片)

麥媽媽還post了Louisa小時候坐在沙灘上玩沙的舊照，相中的Louisa的髮型頓時成了亮點。小時候的Louisa明顯不及長大後的她漂亮，跟現在對比真是予人一種脫變了的感覺。Louisa亦有轉發這張照片，並留言寫道：「個髮型...」不禁吐槽自己兒時的髮型。有網民亦指她童年時的這個髮型相當搞笑：「似個婆仔」、「條眉夠濃密，好羨慕」、「估不到能成為港姐冠軍」。

麥媽媽之前post過Louisa 9歲時的樣子。(麥何小娟fb)

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