陳凱琳「老婆視覺」出賣老公　鄭嘉穎頭頂髮量稀疏

現年54歲的鄭嘉穎，於2018與比自己年輕22歲的港姐冠軍陳凱琳（Grace）結婚，婚後二人火速造人，4年抱3，成為一時佳話，大讚嘉穎有心有力。雖然嘉穎和Grace年齡相差22年，但這並不成為他們之間隔膜，兩公婆還愈愛愈越甜蜜，而且自認識Grace後，以往比人感覺酷爆的嘉穎，可謂完全大改變，罕有開設社交平台帳號，還與近年轉做KOL的Grace一齊拍片，分享一家5口的幸福家庭樂。

鄭嘉穎、陳凱琳一家五口非常幸福。（IG@ghlchan）

兩公婆So Sweet！（IG@ghlchan）

鄭嘉穎最近經常和老婆陳凱琳一齊拍片分享日常生活。（鄭嘉穎小紅書截圖）

陳凱琳以「老婆視覺」跟拍老公。（鄭嘉穎小紅書截圖）

近日，嘉穎就上載了一段短片到內地社交平台，分享他「下班後的運動居家生活」，並寫上：「工作的時候要自律，不需要工作的日子當然也要自律，喜歡運動流汗打網球，感受生活的人情味。」

第一站去錄音。（鄭嘉穎小紅書截圖）

鄭嘉穎原來都喜歡食薯條。（鄭嘉穎小紅書截圖）

但為健康，要忍口食沙律。（鄭嘉穎小紅書截圖）

該片由Grace以「老婆視覺」跟拍，紀錄了嘉穎兼顧型男和奶爸兩個身份確實不易。片中嘉穎完成第一站錄音工作後，就與Grace一齊去開餐食漢堡，雖然嘉穎很想食薯條，但為保持健康身段都要忍口食沙律。

鄭嘉穎抵受不住老婆的薯條誘惑。（鄭嘉穎小紅書截圖）

鄭嘉穎個樣真的很想食。（鄭嘉穎小紅書截圖）

最後都是......（鄭嘉穎小紅書截圖）

破戒。（鄭嘉穎小紅書截圖）

還趁老婆看不到偷食多一條。（鄭嘉穎小紅書截圖）

仲好回味。（鄭嘉穎小紅書截圖）

被老婆陳凱琳識破。（鄭嘉穎小紅書截圖）

期間Grace「出口術」引嘉穎，笑說：「老公，你不是說想食薯條嗎？」嘉穎即刻展露一副想而無得食的樣子，但最後都是抵受不住誘惑食了一條，還趁老婆看不到的時候偷吃多一條，但被Grace發現，十分搞笑。

兩公婆一齊去打網球。（鄭嘉穎小紅書截圖）

鄭嘉穎筋骨柔軟。（鄭嘉穎小紅書截圖）

身形fit爆。（鄭嘉穎小紅書截圖）

球技了得。（鄭嘉穎小紅書截圖）

親自教導老婆。（鄭嘉穎小紅書截圖）

陳凱琳都打得似模似樣。（鄭嘉穎小紅書截圖）

之後兩公婆轉戰網球場，向來熱愛打網球的嘉穎，換上網球後盡現fit爆身形，一對胸肌相當搶眼，不過他卻笑說很驚：「因為我老婆話要打。」雖說如此，但嘉穎都細心教導老婆。

嘉穎仔細核對清單。（鄭嘉穎小紅書截圖）

對下廚都頗有心得。（鄭嘉穎小紅書截圖）

獲讚顧家好男人。（鄭嘉穎小紅書截圖）

好老公、好爸爸。（鄭嘉穎小紅書截圖）

打完波，兩公婆就到最後一站去街市買餸，嘉穎在選購食材方面好似甚有心得，看來平常都有逛街市的習慣。而當回到家，兩個兒子即上前送上，嘉穎即露出一副冧滋滋的慈父樣，還一手將兩個兒子抱起，但彎腰一刻卻驚現嘉穎頭頂的中間位置髮量明顯稀疏，疑有禿頭的跡象。雖然不少網民都大讚嘉穎無論面貌和外型都保持得很好：「又型又健康又顧家的好男人」，但也有網民感嘆果然歲月不饒人：「是禿頭了嗎？」

爸爸力的表現。（鄭嘉穎小紅書截圖）

但意外被網民發現頭頂髮量稀疏。（鄭嘉穎小紅書截圖）

疑有禿頭跡象。（鄭嘉穎小紅書截圖）