42歲陳冠希被指與一影帝撞樣　原來佢哋係契爺契仔關係

要數千禧年代的香港圈中男神，陳冠希（Edison）一定佔一席位，全盛時期的陳冠希真的顏值爆燈，俘虜不少女仔。不過就算幾靚仔都好，如果不好好保養的話，男神也會有崩壞的一日。

全盛時期的陳冠希真的很屈機。（電視截圖）

360度無死角。（電視截圖）

靚仔得來還有一種壞孩子的感覺，當年俘虜不少女仔。（電視截圖）

現在42歲的陳冠希近年常被批走樣，不少網民慨嘆：「現在個樣勁唔掂」、「咁殘咁老」、「我覺得得係因為佢雙眼老咗好似凸眼金魚咁突出黎」等，但也有網民撐陳冠希崇尚自然、沒有加工，現時還多了一份成功人士的的成熟和自信：「Edison老咗一樣有魅力，勁屈機。」

陳冠希現時臉上多了份滄桑。（IG@edisonchen）

網民讚魅力不減。（IG@edisonchen）

依然咁靚仔。（IG@edisonchen）

現在還是一個慈父，一家三口非常幸福。（IG@edisonchen）

近日，就有網民以「點解陳冠希老咗唔係好似苗僑偉咁變型男」為題出po討論，有網留言搞笑回應，笑指因Edison現在的樣子變了黃秋生。而仔細一下，Edison和秋生的確有幾分相似，大家都有著混血兒的深邃五官，而且骨子裏散發出一股壞男孩的感覺，充滿個性。

陳冠希（視覺中國）

黃秋生（Facebook圖片）

陳冠希近年被指與契爺黃秋生撞樣。（小紅書/Facebook圖片）

這個警察look大家又覺得似唔似呢？（劇照/Facebook）

其實Edison和秋生非常有緣，先後曾合作過《千機變2》、《無間道》、《A1頭條》及《頭文字D》等，兩人更是契爺契仔關係，秋生當年曾說過因為Edison太有個性，經常不講話也會招惹是非，和他年輕時一樣。Edison則希望可從秋生身上學到比娛樂圈深入的東西，例如一些做人的道理，演技的方法，而契爺在這两方面的確給予他很大的幫助。