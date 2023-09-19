你好我的大夫｜游嘉欣露腰小背心疑「凸點」 數十龍友狂影

游嘉欣（游游）昨日（18/9）現身劇集《你好，我的大夫》宣傳活動，獲大批龍友粉絲撐場，舉機狂影。身穿露腰小背心的她，甫上台時未知是衣服剪裁還是其他問題，離遠乍看以為「飛釘」，而活動結束後她接受《香港01》訪問，就表示：「一定冇可能！因為呢件衫本身入面有墊，所以絕對唔會有呢個問題。（驚唔驚粉絲誤會，尤其男粉絲？）男仔女仔（粉絲）都有，唔驚誤會，每次著衫出街都係安全先著出去，你知有時啲衫有啲角度、Cutting會引起誤會，但係大家唔好諗咁多，都係衫一件啫！」

游游件衫惹來「飛釘」疑雲，但她否認，並表示：「一定冇可能！」（梁碧玲攝）

大批男粉絲帶齊架生影游游。（梁碧玲攝）

活動舉行期間，游游在台上執藥時表現十分騰雞可愛，她笑言因為自己是第一次執藥，在劇集中都是把脈、針灸為主，所以比較騰雞。當記者提到她連針灸都很騰雞，她立即為自己平反：「我經常睇中醫，針開灸就唔係好驚，但係要自己拎住支針真係好大壓力，我好驚拮到人或者拮到人哋流血，所以比較驚恐。（針人哋定自己驚啲？）人哋，你針自己嘅話，唔夠狠心拮唔入，拮人哋嘅話始終唔係拮緊自己嚿肉，所以可以狠心啲。」

游游表現超騰雞！（梁碧玲攝）

一輪驚恐後，笑得好開心！（梁碧玲攝）

近日游游可以說是「考牌師」，剛考完車牌又想考船牌，她說考牌成功很有滿足感，所以一有時間就去考，未來想學多種語言，但工作時間未必配合到，她曾在大學讀過基本韓文，有機會想再進修。被問是否自小已經喜歡學不同技能，游游指反而是小時候冇學，現時經濟上負擔到所以才特別想增值自己，並謂：「啱啱完成咗學業，而家想學返啲生活技能上嘅嘢。（第時唔做幕前都可以有出路？）當然啦，多一技之長實係好嘅。」

游游說自己讀完書之後才想多學不同技能增值自己。

游游派File畀現場的支持者。（梁碧玲攝）

游游近日可以說是「考牌師」。（梁碧玲攝）

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