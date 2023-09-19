「大王」安德尊獲台前幕後迫爆廠賀壽　人緣極好38年只與1人結怨

「大王」安德尊今日（19日）迎來62歲生日，一向人緣極好的他獲TVB大批台前幕後為他慶生，好拍檔兼緋聞女友宋芝齡除了坐正隔離，更寫道：「大王HBD Month 🎉🎊😘 今日眾多同事黎TVB 4廠 比驚喜呢位都市小生。」

大王人緣極好！（IG/@sungchihling）

大王唔識老！（IG/@sungchihling）

私下被指超好人！（IG/@sungchihling）

被稱為「元朗地王」的安德尊，曾傳有好龐大的家族生意，在加拿大都大把樓，更有好龐大的家族生意，身家以億計算！安德尊還經常請同事吃飯，接工作從來不會問薪酬，是著名的「鑽石王老五」，他更一度被傳媒戲以「禾稈冚德尊」。去年，大王更自爆在韓國買了一座山，全因好拍檔宋芝齡推介，宋芝齡解釋說：「喺韓國買山唔係好貴，如果政府收地整路，咁就發喇！」

富豪呀！

「禾稈冚德尊」

人緣極好的他曾到佛教學校演講，並提倡廣結善緣、珍惜生命和緣分等。2013年，他獲頒行政長官社區服務獎狀，同年在《萬千星輝頒獎典禮2013》獲無綫電視頒發「傑出演員大獎」，肯定及嘉許他在演藝圈中的貢獻及付出。2018年7月，他獲香港政府頒發榮譽勳章以表揚對推廣「老有所為活動計劃」和參與「積極樂頤年」長者義工服務方面的貢獻。

生日快樂！（IG/@sungchihling）

多年來，安德尊只有一位「仇人」，據知安德尊在2009年經常主持《都市閒情》其中一個環節《今晚食乜餸》，因而經常與廚師李錦聯合作。因李錦聯過份整理儀容惹安德尊不滿並出言譏諷，安德尊又當眾踢爆李錦聯割雙眼皮，令李錦聯十分尷尬。雙方2011年更傳發生肢體衝突，遭無綫電視高層「照肺（查問）」，有指之後就不再安排他們在烹飪環節中合作。直到2016年，無綫在2016年邀請兩人主持飲食節目《區區開伙》，節目中同樣不乏火花。

安德尊 (大王) 和李錦聯師傅去咗做《煮場爭霸》嘉賓。（Facebook）

大王安德尊及李錦聯今早在麵店上演「爭女」一幕，相信觸動到很多宅男神經。(黃國立攝)

真係好襯。（宋芝齡IG圖片）

宋芝齡同安德尊笑得幾甜蜜。（宋芝齡IG圖片）