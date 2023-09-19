胡杏兒遭老公出賣終極素顏老10年　面上瑕疵盡現反獲讚：真實自然

現年43歲的靚媽胡杏兒與老公李乘德 （Philip） 於2015年結婚後，先後為對方誕下3名仔仔，現年6歲的大仔李奕霆（Brendan）、4歲的二仔李奕霖（Ryan）以及2歲的細仔李奕宏（Liam），四年抱三為李家開枝散葉，一家五口生活幸福愉快。杏兒平日除了忙於工作，亦要照顧老公及仔仔，事業家庭兩兼顧，可說是superwoman。最近她就到了上海出席活動，她老公此趟也有同行。昨日（18日）李乘德於社交網分享了他們夫妻倆在當地拍拖的靚相。

胡杏兒是三子之母。(胡杏兒ig)

李乘德post了他和老婆胡杏兒到中餐館品嚐奢華蟹粉麵，以及在上海外灘散步的照片，當中包括兩人甜蜜溫馨合照。李乘德以英文寫道：「奴隸丈夫。雖然我必須承認，她和我在外灘走了一萬五千步，大汗淋漓，然後帶我去了這個令人難以置信的蟹麵店🦀🍜，而且自己都不吃東西（她說她在節食不是我的錯）我已經很久沒來過這裡了，現在這裡充滿了活力，擠滿了人和燈光美麗的建築。上海確實是一個特別的地方。」

胡杏兒老公食奢華蟹粉麵。(ig圖片)

而相中可見杏兒全程素顏出鏡，便服打扮的她就跟普通師奶沒分別，陪在老公身旁是個幸福的小女人。在零濾鏡零美顏特效之下，杏兒的臉色顯得發黃暗啞兼有色斑，還有眼紋表情紋，看來比平日扮靚靚見人的凍齡樣貌老了10年，隨即惹來網民熱議。不過大部分的網民都認為杏兒這個狀態很正常，自然又真實，甚至大讚她：「已經好過好多人啦。」

胡杏兒同老公於上海外灘拍拖。(ig圖片)

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