44歲宋芝齡極之富貴　2000呎半山豪宅曝光10萬愛犬有3個工人服侍

現年44歲的《流行都市》主持宋芝齡是圈中被公認的單身貴族，當中落選後在演藝事業的發展上，她不及同屆的李珊珊和袁彩雲，但她反而成為了1996年港姐佳麗中靠自己努力，成為最富貴的一位，近年她更開始積極從政。靠住出色的生意頭腦的她目前她居住2000呎的半山豪宅被曝光，奢華生活再令人羨慕！

宋芝齡非常有生意頭腦！（IG/@sungchihling）

豪宅風景一流！（IG/@sungchihling）

雖然她的緋聞男友安德尊被稱為「元朗地王」，有傳他的家族生意好龐大，在加拿大都大把樓，更有好龐大的家族生意，身家以億計算！但宋芝齡同樣唔輸蝕，除了繼續有演藝事業外，她亦於證券公司工作，強項是炒輪，她曾說：「忙炒輪，我每朝5點起身睇住個市。」身為「韓國通」的她宋芝齡更私下搞韓國生意愈撈愈掂，韓國語言學校更搞得有聲有色。她被指平日以價值百萬的瑪莎拉蒂跑車代步，她的寵物名種波索獵犬（Borzoi）同樣價值不菲，身價至少10萬，她更安排三名傭人貼身服侍，她曾解釋聘用三個傭人原因：「本身有二個工人，其中一個是幫媽咪，後來媽咪返了韓國，這個工作做得最耐又無犯錯，沒理由無故解僱她，而男傭工作主要是照顧我龐大的愛犬。」

宋芝齡積極從政，深受公公婆婆喜愛！（陳順禎攝）

有指宋芝齡副業賺多過無綫人工10倍住半山豪宅和揸百萬名車。（影片截圖）

愛犬有專人服侍！（IG/@sungchihling）

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而宋芝齡的2000呎半山豪宅同樣奢華，家中的巨型露台，坐擁無敵維港海景以及環境優優美，她除了會邀朋友BBQ，亦會在此醃泡菜。而走廊位更佈滿美金，非常有財力！她早前回韓國探親，同樣是坐頭等艙，盡顯身價。

豪宅醃泡菜！（截圖）