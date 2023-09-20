TVB御用惡人內地出騷有派場　勁多人歡呼似足一線巨星

TVB「御用惡人」有好多個，鄭家生便是其中之一。近日他北上出席活動，出場片段被網民拍片放上抖音，見他一出場便有大量現場觀眾歡呼起哄，氣派十足似一線明星。在場人士大叫他在電影《金錢帝國》的角色名「潮州粥」，他則抵死說道：「奔雷手得唔得呀？」觀眾們當然也樂意，始終也是一個出名的角色，一聽到人叫自己做「奔雷手」，鄭家生立即笑容滿面。

一出場勁多人歡呼。（影片截圖）

簽個大名先。（影片截圖）

同人合照。（影片截圖）

好有笑容。（影片截圖）

在內地好受歡迎。（影片截圖）

講起TVB「御用惡人」，你不得不提鄭家生這個鐵漢，佢做過無數嘅典型惡漢，無論係黑社會、街邊賣豬肉、貨車司機、古代武師，甚至係警察佢都會係惡形惡相。鄭家生在電影、電視演了不少角色，最為人記得是在周星馳電影《破壞之王》飾演拳証奔雷手文泰萊。

《破壞之王》入面，鄭家生飾演奔雷手文泰來一角，至今依然令人難忘。幾乎所有睇過該電影的人都一定記得奔雷手文泰來呢一場戲，一講起這個名字，腦中就會呈現家生哥爆衫騷肌出雙拳的畫面。奔雷手文泰來其實是金庸著作《書劍恩仇錄》以及《飛狐外傳》裡的角色，是紅花會的四當家，原來將家生哥變成這個武林高手，是星爺親自度出來的主意。

家生哥於戲中飾演奔雷手文泰來。(youtube截圖)

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鄭家生在內地受歡迎並不是新鮮事，早年他內地一間夜店登台依然大受歡迎，家生哥以一套西裝出場，大唱葉麗儀首本名曲《上海灘》，雖然歌曲年代久遠，但沒有影響台下觀眾的熱情，近百酒客歡呼叫囂，更有不少人拿出手機拍片，看來家生哥在內地發展很有潛力。