傅嘉莉終於畢業成寶石學鑑證師　一邊讀書一邊拍劇壓力大到鬼剃頭

傅嘉莉（Kelly）宣布畢業喇！一直身兼多職的她，除了演員及模特兒身份外，四年前攻 入商界發展個人飾品品牌「faa」，每款飾件全由她一手一腳親自設計、製作，由興趣發展成 一門生意。兩年前，更邊拍劇邊修讀英國寶石學課程來裝備自己，導致壓力爆煲兼荷爾蒙失調，一度出現「鬼剃頭」，前日（18日）她終於畢業，身穿畢業袍的傅嘉莉在接過證書後感觸落淚道：「這刻感覺一切付出都值得。」

傅嘉莉終於畢業啦！

傅嘉莉從小到大都喜歡石頭，故此特意抽出時間，用兩年完成英國皇家寶石協會Gem-A 的FGA寶石鑑定師基礎和文憑課程，不時在社文平台匯報上堂及溫習狀況，亦同時鼓勵半工讀 fans，與fans同行。

Kelly用兩年完成英國皇家寶石協會Gem-A 的FGA寶石鑑定師基礎和文憑課程。

傅嘉莉經過兩年努力，不但成功考獲英國寶石鑑定證書，同時是應屆優異生。在畢業晚宴上，穿著畢業袍、接過畢業證書的她，便感觸落淚哽咽道：「真係好感動！自己好細個入行做模特兒，冇機會好好進修，原來努力咗兩年，著起件袍嘅感覺真係好唔一樣 ，我終於得咗啦。」傅嘉莉亦十分感謝導師的教導，即使她離港工作期間亦可上堂，跟上進度。現今正式成為寶石學鑑證師，證明努力沒白費，辛苦亦值得。

Kelly經過兩年努力，不但成功考獲英國寶石鑑定證書，同時是應屆優異生。

其實，傅嘉莉這兩年間一度荷爾蒙失調兼壓力爆煲，在同時拍攝《一舞傾城》及《香港人在 北京》期間，同步兼顧學業，心口由開始生粒粒，發展至「鬼剃頭」現象，其甩頭髮現象更由只有五毫子大發展到一蚊銀大，需要治療才能痊癒，如今得償所願取得證書，資歷等同大學畢業，她十分高興。

Kelly這兩年間一度荷爾蒙失調兼壓力爆煲，在同時拍攝《一舞傾城》及《香港人在 北京》期間，同步兼顧學業。

傅嘉莉未有因此而滿足，更沒有因為「鬼剃頭」而嚇怕，反而繼續修讀鑽石文憑課程， 繼續邁向碩士學歷，努力不倦，認真好學。