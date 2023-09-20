陳嘉慧疑秘婚新歡傳為花花公子　與身材姣好落選港姐有感情瓜葛

27歲TVB小花陳嘉慧（Erica），近日在有份主演的劇集《你好，我的大夫》戲份甚重，9月19日突然傳出她秘婚消息震驚各界，一張頭貼頭合照手上戴有疑似婚戒。不過有報導指Erica新歡感情史多多，更與一位今屆港姐有過感情瓜葛。



27歲TVB小花陳嘉慧（Erica）備受力捧。（IG：@001ericackw）

陳嘉慧（Erica）突傳婚訊。（網上圖片）

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Erica近年工作不斷被受力捧，之前拍攝正播出的劇集《你好，我的大夫》時，傳出與BOP天堂鳥成員許俊豪（Lincoln）拍拖，但二人否認並IG Unfollow對方。忽然傳出與新歡秘婚消息，日前在接受《香港01》訪問時Erica表示：「咁犀利？係唔係嘅大家到時咪知。唔係嘅唔係嘅。如果我結婚我會公開，大家放心。我冇諗過閃婚，但係如果我自己真係結婚，我都一定會話畀大家知嘅。」有網民爆料指Erica新歡感情生活相當精彩，其中曾與今屆落選港姐之一瑜伽導師高伊聤（Venus）拍拖。

有報導指陳嘉慧新歡，與今屆落選港姐之一瑜伽導師高伊聤（Venus）有感情瓜葛。（IG：@vko1215）

高伊聤（Venus）現年25歲，職業是瑜伽導師，參選港姐時有不少黑歷史被爆出，又被翻出2019年身穿鮮紅火辣性感晚裝現身，陪同一班馬主一起拉頭馬。IG坐擁8萬粉絲，平日不時分享福利圖，火辣泳衣BraTop樣樣齊。

25歲高伊聤（Venus）是瑜伽導師。（IG：@vko1215）