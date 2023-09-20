JW大爆陳瀅驚人秘密　飲醉酒後狂對某個人講「你唔再愛我」

旅遊節目《約埋班Friend去旅行》，逢周一至三晚10點半翡翠台播映。今晚（20日）播出一集繼續是「痞子兄弟姊妹」篇，周嘉洛、陳瀅、王灝兒（JW）、朱敏瀚齊齊玩轉泰國清邁。

首站四人去到素帖寺參觀。

首站四人去到素帖寺參觀。

今集行程相當豐富，他們首站去到有雙龍寺之稱的素帖寺參觀，之後齊齊回到Resort玩水，嘉洛和朱仔齊齊晒肌玩人造衝浪機，惟兩位陽光男孩型不過10秒，紛紛被人造浪衝跌，反而女將陳瀅大晒超強平衡力，表現出色！嘉洛仔衝浪期間發生小插曲，他竟不慎弄掉友情手繩，更搞到JW大發脾氣，最終點收科？

陳瀅同JW喺Resort同陽光玩遊戲。

陳瀅同JW喺Resort同陽光玩遊戲。

陳瀅同JW喺Resort同陽光玩遊戲。

嘉洛唔見咗友情手帶，心急四圍搵。

同完陽光玩遊戲，四人去到池邊享受泰式BBQ談談心，席間陳瀅大爆JW的鼻鼾相當驚人，她說：「我用咗200幾蚊買咗個鼻鼾App，可以錄低鼻鼾聲，今朝起身睇見錄低咗5、6個鐘，我懷疑你打鼻鼾嘅次數多到整Hang咗個App，Hang到冇晒啲嘢！」JW亦不甘示弱反爆陳瀅醉酒實錄，她說：「佢無啦啦打電話嚟喺度喊話：『You Don’t Love Me Anymore！』我好無奈啦，跟住買咗紮好貴嘅花送去佢屋企，just remind her I love her。」場面搞笑。

陳瀅爆JW嘅鼻鼾好勁。

JW就反爆陳瀅醉酒實錄。

晚上四人去到夜市買宵夜，大頭蝦嘉洛突然發現唔見咗銀包，心情即時跌落谷底，但其實製作組早已幫他拾回銀包，陳瀅、JW為「報復」嘉洛欺騙他們未能同來泰國，專登收埋銀包讓嘉洛心情囉囉攣，陳瀅笑言：「呢個係佢嘅報應，等佢擔心多陣！」回到酒店後，四人玩小遊戲互相形容對方性格，連環弄丟手繩和銀包的嘉洛被指是最遴迍和最幸運的一位，隨後JW便拿出銀包歸還給嘉洛，原本心情低落的嘉洛即時笑逐顏開，滿血復活！

嘉洛唔見咗銀包，個樣勁騰雞。

之後四人再玩一個小遊戲，輸掉遊戲的JW接受大懲罰要吃光所有芒果，她即叫苦連天說：「呢個遊戲對我嚟講好辛苦，因為我已經便秘咗幾日！」陳瀅即爆料說：「喺鏡頭後面，佢喺度喊住話：『我屙唔到屎呀！』」之後JW忍不住對天大嗌：「Let me shit tonight！」場面爆笑！