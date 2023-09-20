余香凝產子過程竟然關謝安琪事　大爆老公比上胎喊得犀利

余香凝（Jennifer）於2020年與圈外富貴老公陸政渡（Tim Luk）結婚後，翌年誕下大女Clare。今日Jennifer透過社交平台宣布家庭成員再添一員，兒子出世了，湊夠一個好字，而且生產過程順利，BB亦非常健康，重7.7磅兼好多頭髮，還大爆生產過程中，老公比上胎喊得犀利。

BB鼻高高，將來一定靚仔。（IG@jenniferyuuu）

一家四口好溫馨。（IG@jenniferyuuu）

目前Jennifer已出院在屋企坐月，她接受訪問時開心說：「好開心BB出咗世啦，成個過程好順利、好輕鬆，因為第二胎自己冇咁緊張，所以一路做手術嘅時候，一路同兩位醫生及我先生喺度傾偈，就咁樣迎接咗BB出世，同埋BB有7.7磅，自己都好估唔到，因為今胎無好似上胎咁不斷谷自己，上胎係谷到自己好肥好肥，甚至試過食到嘔，但今次所有事情都好順其自然，但反而放鬆心情，BB又好大7.7磅，同埋好多頭髮，所以好意想不到，但最緊要都係健健康康，BB亦都好配合媽咪，好乖，喺醫院已經成功上咗奶，對於一個為哺乳嘅媽媽來講係非常感動。」

Jennifer堅持餵哺母乳。（IG@jenniferyuuu）

Jennifer爆先生比上次喊得犀利。（IG@jenniferyuuu）

談到先生在產房見住BB出世的反應，Jennifer笑說：「今次先生比上次喊得犀利，可能今次因為疫情過咗，BB喺手術室可以即刻畀佢抱，老公平時嘅情緒比較收斂，但BB一抱到埋佢身，我見到佢慢慢開始眼紅，我即刻叫護士幫我拍片影低佢，我見到呢個畫面都好感動。同埋醫生好好，一路做手術可以畀我聽歌，BB出世一刻咁啱播住阿Kay謝安琪的《成婚破浪》，所以成件事好浪漫。」

Jennifer說BB出世一刻咁啱播住阿Kay的《成婚破浪》，覺得成件事好浪漫。（IG圖片）

Jennifer又言返到屋企之後，家姐見到細佬好開心，第一句就跟她說媽咪細佬好靚，「我以為佢會講細佬好得意，但佢話細佬好靚，然後我叫家姐唱歌畀細佬聽，佢就唱咗好多歌，希望之後一家四口繼續開開心心，希望家姐仔可以做好家姐嘅本份，佢始終年紀仲細，之前都好驚佢會呷醋，但暫時都未有，希望之後都唔會。」