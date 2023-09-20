薛影儀被投閒置散學跳拉丁舞　遭網民調侃︰搖得好有喜感

「亞洲心動娛樂一姐」薛影儀（阿儀）獲公司力捧，早前推出兩首歌曲《一加一等於阿儀》和《爸爸爸爸我愛你》都大受網民歡迎，但阿儀最近與公司關係緊張，皆因有傳她疑跟好友黃榕私自出席活動，且屢勸不聽而得罪公司被雪藏。事後阿儀堅稱自己沒有誤交損友，還指黃榕是她的好朋友。令其經理人林寶玉也感到無奈，只能無奈拋下一句：「祝佢哋友誼永固。」但亦指公司始終未有放棄阿儀。

阿儀最近學跳拉丁舞。（IG@ching_yee0205）

阿儀好鍾意對舞鞋。（IG@ching_yee0205）

但服飾有點奇怪，動作也有點生硬。（IG@ching_yee0205）

雖然現時被公司投閒置散，但阿儀好似一點都不愁，她日前就跟范莎莎等幾個女仔去中環學跳拉丁舞，並將片段分享到社交平台，片中阿儀身穿普通上衣配黑色透視裙，雖然看上去都好「女仔」，但相比身旁一班全副拉丁舞武裝上陣的女仔，顯得騎呢。

看不看到阿儀？（IG@ching_yee0205）

阿儀妳做緊咩？（IG@ching_yee0205）

阿儀扭動中。（IG@ching_yee0205）

有點手腳唔協調。（IG@ching_yee0205）

加油阿儀。（IG@ching_yee0205）

阿儀回緊氣。（IG@ching_yee0205）

眾人隨住音樂扭動柔軟身軀，相反阿儀不止慢幾拍，而且四肢十分生硬，手腳好似不受控一樣，相映成趣。縱使如此，阿儀仍非常落力去跳，而網民對阿儀今次拉丁初體驗的舞姿亦有讚有彈，紛紛留言：「呀儀你係唔係唔記得咗除衫？」、「點解你唔使著吊帶？」、「阿儀係咪舉手答問題」及「失業啦你都仲跳舞咁開心」等，也有網民鼓勵阿儀：「第一次跳舞算係咁，繼續努力」、「搖得好有喜感。」

阿儀同好友黃榕。（IG@ching_yee0205）

有網民好奇為何不見好友黃榕，問是否絕交了？阿儀親自回應：「佢今日唔得閒呀！」又力撐黃榕是好人。