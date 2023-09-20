吳婉芳二仔胡智同疑揭鑽石級筍盤真相　一句話藏玄機被指暴殄天物

1986年度港姐亞軍，現年55歲的吳婉芳 (May) 是圈中出名的凍齡美魔女，她的強大優良基因亦遺傳了給三名子女。May的二仔胡智同（Lynus）今年27歲，於牛津大學畢業，熱愛健身和做運動的他憑住俊朗的面孔，以及爆肌身形吸納了大批粉絲，被譽為城中鑽石級筍盤。去年他還開設了健身室，一嘗做老闆的滋味。胡智同不時都會於社交網分享他的近況以及操肌照，近日他還進駐了小紅書，跟大家分享他的健身日常。

吳婉芳以及三名寶貝仔女。(ig圖片)

胡智同進駐小紅書分享健身日常。(小紅書)

胡智同日前post了他的一張半裸爆肌照，大騷一身健碩肌肉，震撼網民。他還加了Hashtag 「#我的日常 #我的健身日常 #見人不如健身 #健身日常」可見他真的很熱愛健身，甚至可說是已到達了沉迷的程度，當中一句「見人不如健身」似乎暗示了他不喜歡與人交際，寧願花時間健身，都不願花時間見朋友，這或許也是他多年來一直沒有拍拖的原因，他至今亦不曾公開過戀情，不少網民都留言大讚他：「真大隻」、「太帥啦」、也有網民笑言：「暴殄天物啊」。

胡智同表示見人不如健身。(小紅書)

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