JPEX｜陳怡深夜再出片安慰粉絲：人最慘係又冇錢又唔出名！

網紅陳怡涉捲虛擬資產交易平台JPEX的詐騙案，日前（18日） 她涉嫌經營加密貨幣找換店而被警方帶走調查。陳怡前日（19日） 已獲准保釋，一保釋她立即在社交平台發文表示：「老娘回來了！！今晚出片同大家講吓被羈留的一天。」

昨日（20日）她出片講述自己在拘留所的經歷，她在片中表示在拘留所所見到的與平常在電影見到的一樣，包括與律師的對話。之後她又指這事並不是很大的一件事，她強調地說：「你諗下如果件事係咁大，點解我依家可以保釋？如果我係犯罪，我諗我會一路喺羈留所等到上庭，唔會係咁樣出嚟同大家講嘢。」她不忘安慰粉絲，因為不少粉絲留言支持她，更表示見她被警察扣留調查，心情低落。

警方就JPEX案搜查尖東永安廣場「陳大怡找換店」辦公室，拘捕兩人，包括KOL陳怡。（朱永倫攝）

可能因為粉絲太過擔心，所以陳怡深夜又出片，標題是「天下熙攘，皆為利往，本來就是叢林社會，非要裝什麼文明」，片中一開始她便說：「我知道呢排係好多人去攻擊我啊，人身攻擊啊，輿論啊，識我嘅人都好擔心我，鍾意我嘅人會話睇唔落去啊呢啲嘢！」

之後表示今次事件對她來說只是小兒科，反過來安慰粉絲，她說：「⋯⋯我而家有咁嘅成熟度，有咁嘅財力，人亦有啲閱歷，即係經歷呢啲嘢唔係咁大嘅感覺，你哋嗰陣未識我咋，人最慘係咩？人最慘係你又冇錢又唔出名呀！人最容易被欺負就係妳又冇錢又冇名！嗰個都可以蝦妳⋯⋯」

之後陳怡拿今次的事與2019年所發生的事來做對比，說現在的事只是「小兒科」，她更指當年覺得「此生已完」，她不停安慰粉絲，讓他們定下心來。