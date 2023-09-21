張致恒直播公開結紮過程透露老婆心臟有問題　霸氣回應不避孕問題

現年38歲的張致恒 (Steven) 雖然經常被老婆雯雯區燕雯公開鬧爆，兩人多次陷離婚邊緣但是又迎來了第四胎，四仔天樂最近剛出世，夫妻倆四年抱四，認真厲害。本月13日張致恒於IG宣布結紮，表示：「為咗未來一家六口嘅生活，經過深思熟慮嘅思考，我決定進行結紥手術，為頭家負上最大責任。我已經聯絡咗一間日間手術中心安排做手術，詳細情形我會等手術之後同大家分享。謝謝大家。」

張致恒宣布做結紮手術。(IG圖片)

昨晚張致恒在IG直播分享了他今次結紮的詳情，透露自己在幾日前已經做了結紮手術，又表示在誕下二仔時，已經想過結紮，可是他害怕手術帶來的傷口所以一直不敢去做，直到生到第四個仔仔時，才終於決定結紮，張致恒解釋說：「第一，係老婆身體，因為佢生第四個好傷，同一個傷口，四年割四刀，所以好記得之前有人問點解唔叫老婆去做結紮，因為我覺得四個就夠，同埋真係唔係特登去追，真係唔小心，冇諗過自己能力咁強，哈哈。作為四個小朋友嘅爸爸，我覺得唔好再畀呢件事持續落去。」他又提到剖腹生B的極根是4個，並透露老婆雯雯心臟有問題，稱雯雯生第4個小朋友是用生命去換回來的，強調不會想再追個女，如果將來想要小朋友可以領養。

張致恒開直播分享結紮詳情。(影片截圖)

張致恒表示最初想在家計會做手術，不過因為要排期太長時間，至少要排至少半年：「我驚半年唔小心令到老婆又有咗。」他是自費在醫療中心做手術的，沒有任何贊助，手術過程只需15分鐘：「做完休息一個鐘，等麻醉藥過咗，順利去第一次小便，咁就可以走喇。」對於有網民留言鬧爆：「死都唔戴袋（安全套）。」張致恒就霸氣反駁表示：「邊個話你知我冇戴袋？你瞓喺我床下底呀？」之後又說用安全套不等於完全安全。他還鼓勵年輕人做結紮手術：「一來可能你唔想要小朋友，二來你生夠，又想維持（性）生活，唔想咁麻煩，結紮其實係好嘅。」他又表示結紮完，要「排咗啲貨先」：「因為頭20次都會殘留咗啲精子喺度，所以頭三個月都要做避孕措施。」對於有網民留言叫他「張閹人」，他就直訴對方：「無知！」