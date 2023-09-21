周永恆被控襲警判決結果出爐　即時入獄兩星期及罰款$2000

現年39歲的周永恆上月現身屯門裁判法院，承認早前犯下「抗拒執行職責的警務人員」及「襲擊執行職責的警務人員」兩罪，署理主任裁判官張志偉今日（21日）作出判決，周永恆在老婆陳薇（Britni）和一位相熟十多年的牧師陪同下，現身屯門裁判法院接受判刑，周永恆的代表律師在庭上向法官分別遞交四封求情信，分別由被告的母親、老婆、牧師及自己撰寫，在母親的求情信中指出被告有嚴重焦慮症，而代表律師也在庭上指被告有承認衝動罔顧後果，並表示較早前詞不達意，感到十分抱歉。同時代表律師亦向法官指出被告較早前有服用毒品大麻，已經承認會戒毒接受治療。

周永恆今日（21日）現身屯門裁判法院。（葉志明攝）

另外在法庭上播出有關指控周永恆涉案時的犯罪畫面，裁判官於下午約4點20分在庭上讀出判詞，判決被告周永恆「抗拒執行職責的警務人員」及「襲擊執行職責的警務人員」罪名成立，並表示由於被告勇於承認犯罪可削減刑期三分之一，按照「抗拒執行職責的警務人員」原本的罰款是$3000，現在減至罰款$2000，而另外犯下的罪「襲擊執行職責的警務人員」，原本刑期是入獄三星期，現在入獄的刑期是兩星期，判決即時入獄。

周永恆犯下「抗拒執行職責的警務人員」需要罰款$2000。（葉志明攝）

案件編號：TMCC866/2023