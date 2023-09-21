JPEX｜張智霖受警方邀請協助調查　仔仔魔童未有影響心情繼續賞月

藝人張智霖今日就虛擬資產交易平台JPEX事件接受警方邀請，到灣仔警察總部協助警方調查，並進行錄影會面。他指自己早兩日已跟警方聯繫，現已同律師團隊研究是否要發嚴正聲明，並指自己一切安好，多謝大家關心。

JPEX｜消息指張智霖到灣仔警察總部協助調查 曾說會保留追究權利

張智霖（Chilam）曾擔任香港區品牌大使。

張智霖兒子張慕童（魔童）未知是否得悉爸爸的事件，不過看來他的心情未有受太大影響。昨日在IG上，魔童post出一張月亮的相片，表示：「Why the moon so close I didn’t edit this（為什麼月亮這麼近我沒有P圖）」。

看來魔童的心情未有受太大影響。（IG圖片）

張智霖與袁詠儀的仔仔魔童完美遺傳父母的良好基因，魔童正就讀香港國際學校（Hong Kong International School），操得一口流利的英語，每次post IG都會用英文。除了懂得玩樂器，他還熱愛運動，特別是滑板，經常在其IG動態分享踩板的影片，身手相當靈活，絕對是動靜皆宜。

靚靚一家三口生活幸福。(張智霖ig)

小時候的魔童。(Facebook圖片)

魔童擁有一頭鬈髮，長得又高又瘦，身高拍得住爸爸，且生得非常之靚仔，青靚白淨相當帥氣，顏值追得上爸媽，五官輪廓似足Chilam和靚靚的混合體，真是愈大愈靚仔，完美遺傳了爸媽的優良基因。