JPEX加密貨幣案件連日來成為社會關注話題,林作早前開設加密貨幣交換店(OTC),其後亦因牽涉JPEX案而被警方以涉嫌「串謀詐騙」拘捕,接受超過10小時審查。日前獲釋後,林作今日(22/09)於住宅召開記者會交代。



日前林作涉JPEX案被捕。(資料圖片)

林作開記者會,神情好苦惱。(梁碧玲 攝)

記者會上,林作亦指在過去48小時內收到非常多人的支持,亦令他相當感動,不過他也留意到有不少網民討論,林作說:「好多網民討論,當然有好多haters落井下石,食足咁多年,今次食得最開心,但係同時有唔少心水清嘅網民出嚟話『佢可能係一個失敗者,但係佢可能係我哋入面最成功嗰個失敗者,佢嘅成就係可以不斷地失敗,但係都繼續行落去。』所以睇大家點睇啦,我自己個人好感動。」

林作與律師不時交談。(截圖)

有人以英文問及林作,有否預料到今日的境況,林作也回答:「我諗所有人都好震驚,我都冇預料到會咁,無論係財務上,心理上。」記者再追問:「你話你係震驚,係指因警方行動,定因為JPEX平台倒閉(fall of the platform)?」林作回答:「simply what happened. (純粹是因為事情發生)」