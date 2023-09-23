JPEX｜林作代表律師成焦點　男拔出身港大畢業揸林寶仲係馬會會員

JPEX加密貨幣案件連日來成為全城焦點，林作因開設加密貨幣交換店（OTC）牽涉JPEX案而被警方以「串謀詐騙」拘捕，日前被釋放後，林作昨日（22日）於住宅召開記者會交代事件，而陪伴林作在側的代表律師范德偉（David Fenn）亦成為網民的焦點。

林作代表律師范德偉（左）陪同林作出席記者會時都戴上拔萃男書院的校校呔，非常愛校。（直播截圖）

范德偉律師（David Fenn）與林作同樣就讀名校拔萃男書院，其後到香港大學修讀法律系，畢業後打拼一段日子更開設了范德偉律師事務所FENN & CO., DAVID。翻看David的Facebook，他不時都會為律師事務所宣傳，亦會出席不少行內活動，出入及上庭工作都以林寶堅尼「狂牛」戰車代步，非常有米。

范德偉律師（David Fenn）與林作同樣就讀名校拔萃男書院，其後到香港大學修讀法律系。（David Fenn Facebook圖片）

David出入及上庭工作都以林寶堅尼「狂牛」戰車代步，非常有米。（David Fenn Facebook圖片）

David於8月在Facebook亦透露自己已經做了馬會會員多時，終於收到了全費會及個人馬主的泊車證，更曬出會員證自拍照，寫道：「一直以為個人馬主係上流社會、富豪既專利 勢估唔到自己有朝一日會成為個人馬主、計好數就去馬 天道酬勤，一定係呢幾年疫情能夠專心工作所賜 秉承獅子山精神，香港永遠係一個福地」

仲係馬會Full member。（David Fenn Facebook圖片）

另外，早前趁著DSE放榜，David不忘出Post勉勵同學仔千祈不要氣餒，同時曬出當年A Level的亮麗成績，表示：「DSE 放榜既同學仔加油 我一九九幾年考A Level 三個 A 英文A1, Maths A1, 化學 A2，吾係最差果批 入左港大 law，都唔係典型做大公司一帆風順一生無憂父母釋懷果種天之驕子， 最後落得自力更生、自己開個細細既檔口勉強生存糊口 所以考得吾好既同學仔千祈唔好氣餒，長路漫漫，際遇更重要，加油」