韓國大勢天才Rapper李泳知10月降臨香港　九展開首次個人演唱會

《高等Rapper3 》、《Show Me The Money》冠軍韓國天才Rapper李泳知Lee YoungJi近年迅速成為MZ世代最紅的全方位大勢新星,官方宣布她將於10月31日降臨香港,並舉行演唱會《LEE YOUNGJI 1st ASIA TOUR THE MAIN ‘CHARACTER’》。



李泳知首個香港演唱會將於10 月31日,假九龍灣國際展貿中心展貿廳2舉行。全企位門票分為港幣1,200(VIP)及 999兩種,VIP門票觀眾將有機會參加演前Soundcheck Party 並優先入場。門票將於9月27日起公開發售,Live Nation 會員則可於9月26日率先優先購買門票。

李泳知被稱為「天才型」藝人,從饒舌、唱跳、主持、YouTuber到綜藝通通輕鬆駕馭。舞台上游刃有餘的霸氣饒舌,私下卻率真且不顧形象,這股李泳知專屬的反差萌魅力圈粉無數,瞬間成為年輕世代的焦點。最近李泳知出演節目《Biong Biong地球娛樂室》後人氣再度急升,自稱「文化總統」的她與羅PD進行妙語如珠的對話,成功讓觀眾留下深刻印象。是次巡演以香港作為尾站,粉絲更加要把握機會感受她獨樹一格的魅力。

李泳知私下卻率真且不顧形象。(IG/@youngji_02)