TVB「御用丫鬟」陳思齊激罕露面　曾整形出事離巢10年顏值回春

現年41歲的TVB「御用丫鬟」陳思齊（原名：陳凱怡）曾在2000年參選港姐，雖然參選期間被傳媒稱作「翻版朱玲玲」，視為入三甲的熱門佳麗，但最後大熱倒灶五強不入。不過她仍受賞識獲簽約無綫，之後曾主持兒童節目、旅遊節目、綜藝資訊節目及演出多部電視劇，陳思齊的演技亦大獲好評，包括《皆大歡喜》中的宮女牡丹、《足秤老婆八両夫》中的麥守珠、《學警雄心》的姚玲玲（粗Ling）等等。而淡出娛樂圈多年的她日前就與楊茜堯（楊怡）、孫慧雪、張美妮等一眾圈中人一同出席富貴落選港姐梁麗瑩（Davily）的婚宴，久未露面的她Keep得幾好！

陳思齊做過好多妹仔角色。(網上圖片)丫鬟

陳思齊在2013結束與無綫的12年之賓主關係後，一度轉投香港電視網絡，不過目前已淡出娛樂圈，轉行任職音樂治療及香薰按摩師，去年更驚喜客串ViuTV劇集《冥冥之中》，不過該劇成績平平。而入行多年的她最具話題性的新聞就是據說在2013年時，她被傳整過容，而且劇集中的她面容似乎「走晒樣」。後來有傳媒訪問她時，她就直認自己做過美容院代言人，還打了兩次透明質酸針，還好後來還原了。婚宴上，戴上黑色圓框眼鏡現身的她十足卡通人物小雲，似足少女！

陳思齊曾經因為整容出事。（影片截圖）

顏值回春！（IG照片）