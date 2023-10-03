黃翠如歷年容貌大變化立即重溫　41歲真實狀態震撼網民

41歲黃翠如自從2018年嫁給老公蕭正楠榮升人妻後，近年她專攻綜藝節目發展，而在電視畫面可見她近年的容貌狀態越來越靚，因此引發網民持續關注。早前與舊拍擋洪永城罕有合體出席活動，其容貌特別精緻，變得五官立體，備受注目。

黃翠如和蕭正楠2018年嫁給老公蕭正楠榮升人妻。（IG@wongtsuiyu）

黃翠如早前與舊拍擋洪永城罕有合體出席活動。（葉志明攝）

17歲入行前曾接受《鏗鏘集》訪問 曝光學生時期容貌

其實翠如入行至今已經20年，對觀眾而言頻頻在電視螢幕出現的她並不陌生，可謂一天一天見證她成長的蛻變。1999年，當年只得17歲的她在就讀中六的階段已經積極參與傳媒工作，更有機會接受香港電台《鏗鏘集》訪問。而這一個訪問片段在翠如成名之後，不時會有網友轉發這段受訪影片，讓大家可以一起回顧她入行前最純真的學生時期容貌。

1999年只得17歲的黃翠如接受香港電台《鏗鏘集》訪問。（影片截圖）

黃翠如入行前最純真的學生時期容貌。（影片截圖）

2007年轉戰節目組成功減去包包面

2003年翠如擔任有線娛樂新聞台主播時期，有點嬰兒肥及包包面，擁有強勁的膠原蛋白，散發青春的魅力。直到2007年，她轉戰有線節目組與蘇民峰拍攝旅遊節目《40日峰狂嘆世界》，相隔四年時間面部輪廓變得立體，成功減去包包面的肥腫，逐漸變成瓜子面。

2003年黃翠如擔任有線娛樂新聞台主播時期，有點嬰兒肥及包包面。（黃翠如Facebook）

黃翠如與蘇民峰拍攝旅遊節目《40日峰狂嘆世界》，面部輪廓變得立體。（有線娛樂台影片截圖）

黃翠如拍劇集《愛我請留言》成功入屋

2012年，是翠如的事業轉捩點，她加入TVB大家庭，得到監製賞識獲得許多主持的機會，而當年與好友洪永城合拍主持《走過浮華大地》，收視反應叫好叫座，二人更因為節目傳緋聞，後來更獲得《萬千星輝頒獎典禮2013》「最佳節目主持」。2014年翠如在劇集《愛我請留言》中飾演「茹初見」一角，角色大受歡迎深入民心，繼而展開她的戲劇之路。

黃翠如與好友洪永城多次澄清是普通朋友。（節目截圖）

黃翠如憑劇集《愛我請留言》成功入屋。（電視截圖）

宣傳《使徒行者3》三哥苗僑偉竟爆整容傳言

過往都不時有報道指她鼻樑變高，蘋果肌飽滿，有網民將她早期的照片與現時做對比的包包面變成瓜子面，尤其是鼻樑變高，因而質疑她整容。講到曾被質疑整容，她曾經拍攝《使徒行者3》與眾演員做宣傳，期間三哥苗僑偉竟爆黃翠如整容，令現場氣氛相當尷尬。後來三哥有解釋：「《使徒2》嘅時候佢係個𡃁妹，鍾意搞搞震，有破壞冇建設，撞板又多。咁喺呢一輯裏面佢當然係成熟咗啦，過咗咁多年長大咗，佢又出咗去外地周圍走完，整埋容返嚟𠻹！」

過往都不時有報道指她鼻樑變高，蘋果肌飽滿。（視覺中國）

2009年中上節目宣傳新書。（視覺中國）

2020年公開否認整容改運

在2020年黃翠如接受訪問回應當時被指控整容改運，竟慘變木偶鼻，她當時接受《香港01》訪問表示：「媽咪話我呢一個係虎鼻，我可以100%唔心虛唔尷尬話俾你聽，我唔會整個鼻，信就信，唔信嘅我講極都唔信。」

黃翠如否認有整容。（葉志明攝）

昨日所發的IG照片活動疑似有修圖

黃翠如早前與舊拍擋洪永城出席活動以深藍色露肩長裙登場，現場照片可見她神采飛揚狀態氣息甚好，而且蘋果肌相當飽滿，下巴超尖。不過她所發的IG照片，與現場環境的照片有點差別，原因是照片皮膚顯得更為精緻，近乎零毛孔的狀態，不禁會令人猜想是否有略修圖！