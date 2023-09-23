絲打圍爐︱尹光自爆爛賭一晚輸層樓　曾轉行賣貨到越南維持生計

人稱「廟街歌王」現年74歲的尹光最近作客由蝦頭（楊詩敏）及連詩雅主持的網台節目《絲打圍爐》宣傳11月4日在紅磡香港體育館舉行的《尹光WAN K. 宇宙巡邏演唱會》。他在節目中分享當年如何成功追到現任老婆李麗儀，以及沉迷賭博的經歷。他坦言：「曾經一晚內賭輸左一層樓。」

74歲的尹光最近作客由蝦頭（楊詩敏）及連詩雅主持的網台節目《絲打圍爐》。（節目《絲打圍爐》截圖）

WAN K.的粉紅海報造型相當搶眼！（IG@silly.father）

最近有網民利用人工智慧科技，製作以「AI尹光」的合成歌聲翻唱香港男歌手姜濤歌曲《Dear My Friend,》及林家謙歌曲《一人之境》的影片，在網絡平台掀起熱烈討論成為熱門話題。對此尹光也有留意這件事，不過認為自己演唱更為動聽。他在節目中坦誠不敢唱泰文歌，並表示：「覺得歌詞好似唱緊中文嘅粗口。」

尹光在節目中透露當時對太太李麗儀是一見鍾情，二人是因為經常在音樂上交流合作所認識的。他分享：「因為喜歡對方曾經用$5買手鈪送給她，當時購買一層樓需要10幾萬。」

尹光透露當時用$5買手鈪追到現任老婆李麗儀。（節目《絲打圍爐》截圖）

尹光自爆睇過蝦頭最新嘅演唱會海報，並大讚海報影得靚：「三分之一騷咗出嚟好勁，幾珠圓玉潤，好啱我，得閒我哋可以約一約！」蝦頭在節目中向尹光提問有關江湖傳聞指他過去沉迷賭博得十分嚴重。尹光對此作出回應：「你上網都會睇到有寫香港十大爛賭，我排第一位。1979年我一晚輸咗成層樓，嗰陣時我喺澳洲到賭博，嗰啲樓嗰陣時賣緊十幾萬蚊一層。」他績指當天他玩十三章，之後又賭牌九輸。

尹光自爆睇過蝦頭最新嘅演唱會海報，大讚蝦頭幾珠圓玉潤。（節目《絲打圍爐》截圖）

尹光認爛賭。（節目《絲打圍爐》截圖）

尹光自此對於賭博吸取教訓，他表示：「1984年戒賭，因為嗰年生咗仔，又要養老婆又要養仔。」他又分享在當年曾經試過一晚輸四萬五千元，之後對方指若輸超過五萬蚊，就不會再借錢讓他賭，結果最後反敗為勝，反而更贏得三千，自此就收手不再沉迷賭博。

尹光自此對於賭博吸取教訓。（節目《絲打圍爐》截圖）

他在節目憶述1991年曾經轉行賣貨，主要把貨品賣送到越南，從中大概賺得一千元美金。後來演唱會之父張耀榮邀請他在1991年在紅館開演唱會，當時兩星期只賣出二百多張門票，直到演出當天正在紅館化妝準備登台的時候，下午五時直到晚上九時總共賣出八千張門票，他坦言十分驚訝，並表示：「當時八點就準備上台唱歌，之後就一路有觀眾入場，我都冇諗過有咁嘅成績。」