陳欣茵拍片講離巢無綫原因　澄清唔係獲神秘男友埋單：我不婚主義

陳欣茵本月初宣布離開合約5年的TVB，不少人都關心她的去向，近日她就在自己的YouTube頻道拍了一條「離巢Q&A」片，表示會解釋自己為何不續約、是否做得不開心、會否過檔ViuTV或其他電視台等，而陳欣茵說最多人問的是她是否找到人埋單，疊埋心水上岸嫁人，她就表示要鄭重聲明自己現階段是不婚主義，短期內無意結婚。



陳欣茵拍《後生仔傾吓偈》入行，但近日離開合作5年的無綫。（IG@yanyaascyy）

陳欣茵17年因曾參與Youtube頻道FH Production「熊仔頭」的短片而為人認識，後來獲無綫邀請，加入big big channel，以及成為《後生仔傾吓偈》演出者之一，其後更成為《學是學非》的末代是非精，偶有參與劇集拍攝。不過，陳欣茵9月初就撰長文宣布離開TVB，感謝舊東家5年間給予機會。

陳欣茵獲葉念琛導演賞識，一離巢後便參與電影《不是你不愛你》拍攝。（IG@yanyaascyy）

她甫開始就解釋冇續約原因，表示：「喺呢間公司做咗5年，呢份係我畢業第一份工作，係時候都要轉換下新環境係咪先？講真都係打份工，都係想跳Point、升職、加人工啫！」她說自己想轉換新環境，實踐夢想，發掘更多面向。有人問是否無綫不與她續約，她說：「唔係公司唔同我續約！雙方有好好共識，並唔係不歡而散。」否認做得不開心。當被問是否工稱量太少，陳欣茵解釋工作量多少只是相對問題。她在影片標題寫下：「透露大台月薪幾多💲位數???」有人問起人工時，她只答：「舊嘅唔好提喇。」就開始不停叫廣告客戶找她工作，答完等於冇答。

陳欣茵指自己月初宣布離巢後，訊息被炸爆。（YouTube@Yan Yan Channel 陳欣茵）

本年3月公開與圈外男友拍拖的她，就表示最多人關心自己是否打算嫁人唔做，陳欣茵則鄭重聲明：「絕對唔係！本人短期內冇結婚計劃，我不婚主義、唔排除幾年後會變，但現階段都冇諗結婚，大家唔使幫我咁心急。」未來去向方面，陳欣茵稱目前身兼數職，包括主持、KOL、網店老闆等等，對再與FH Prodution合作是「無所謂」，而會否過檔ViuTV或其他電視台、有沒有任何大計，她賣關子說：「大計一定有，但現階段唔可以透露住。」

陳欣茵今年3月公開戀情，但由於男友是圈外人，所以樣子保密。（IG@yanyaascyy）

陳欣茵鄭重聲明短期內無意結婚。（YouTube@Yan Yan Channel 陳欣茵）

有觀眾留言表示條片「答案太廢、太官腔」，質疑她是「標題黨」，因她在標題中寫下：「TVB離巢Q&A |回復自由身|不歡而散遭無線解約!?🚨 |與神秘男友拉埋天窗💍⁉️| 透露大台月薪幾多💲位數???💸| 未來去向過檔友台❓| 」但內文其實冇實質解答這些問題，網民說：「最想知嗰啲答案一係就官腔一係就避答」、「諗住離開咗TVB會講下真話，點知啲回答仲衰過佢有TVB約嘅時候……真係俾佢呃咗入嚟。」

陳欣茵讀出「每個月工資有幾多？」這條問題，標題也以「透露大台月薪幾多💲位數???」做招徠，但結果完全冇答。（YouTube@Yan Yan Channel 陳欣茵）