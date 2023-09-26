專訪｜向展鵬指姓向冇著數：啲人永遠覺得你靠屋企

向氏從來都給人有種江湖味道，今年《中年好聲音2》參賽者，54歲向展鵬絕對明白，讀喇沙小學時，曾因自己的姓氏被當時的好朋友絕交，「佢話我屋企人唔正當」，長大後投身保險業，更身為Top Sales ，拿了不少獎杯，亦被人指指點點，他說：「啲人永遠都係話，你唔駛做啦，屋企實幫你嘅，你咁多friend ⋯⋯」

入行初時他不會介紹自己姓向，「我會同人講我叫Jeffrey Heung，你咪當我姓香囉。」

向展鵬不想因自己的姓氏而成為焦點，但憑他自己努力得到的，非常樂意分享，IG已有6萬個followers 更獲藍剔認証，帖文內容98%是分享自己奢華生活，美酒、跑車、金錶樣樣有，「本身有2千個post，參加海選之後，我刪到剩返百幾個，（為何要刪帖文？）咁而家⋯⋯Image好緊要㗎⋯⋯」

訪問地點是K11 Artus，由向展鵬安排，當日大約有十間媒體訪問向生，而向生每次都會換不同衣服，由於我們是最後一間，向生特意穿了一件70萬Gucci 鱷魚皮褸接受訪問，向展鵬雖然參加了《中年好聲音2》，但不算是藝人，不過相當健談，可能是從事對人的工作，說話很有條理，清楚交代今次參賽是一完自己當年的歌星夢。

向展鵬很捨得買衫，今次訪問著了Gucci 鱷魚皮褸價值70萬、恤衫是Dior約6000，褲是Prada 8千蚊左右，Alexander McQueen 皮鞋約一萬，手鈪是玫瑰金全鑽石Hermes Kelly 約35萬。真係姜濤都冇咁強嘅行頭。（胡凱欣攝）

曾有機演電影《十兄弟》

向展鵬表示年輕時很想當歌手，但父母相當反對，只給他兩年時間，若果兩年出不到唱片，就要正正經經揾工，結果都沒有，反而中間有機會拍電影《十兄弟》，他說：「我本身演遁地八，仲要我戴林亞珍眼鏡，導演係李力持，我最近都有見下佢食下飯，可能佢都唔記得咗我，係佢叫我演遁地八，我費事話返佢，佢係要我戴嗰個眼鏡，我同阿叔向華盛講埋，佢都要堅持⋯⋯我覺得唔啱囉，第一我唔係想拍戲，第二你整醜咗我，但我係想做歌星，仲係想做偶像派，當年咁後生，我就完全接受到以一個醜角形式出嚟。」

重提往事，向展鵬都覺得自己當年選擇正確，電影要在內地取景，他第一時間問劇組，會入住那一間酒店，誰知劇組告訴他沒有酒店要紮營，「我問佢哋有冇冷氣？佢哋話冇，我話要拍幾耐？佢哋話要三個月，之後我問你哋俾幾錢我一個月，佢哋話兩萬，我話我阿爸一個月都唔止畀兩萬蚊我啦，我唔駛做都多過兩萬，你仲要我喺大陸拍嘢？」

向展鵬上周日（24日）《中年好聲音2》出場，更獲得陳慧嫻、肥媽、周國豐按燈。

最難是低調？

當年追夢不成，轉戰保險找到屬於自己地方，向展鵬越做越高級，年薪亦過千萬，他亦有「開心share」習慣，在IG分享自己名貴收藏，他表示有朋友叫他參賽要貼地、低調，生活太奢華，可能影響他的晉級，向展鵬亦在調節中，他知道有人鬧他炫富，但亦因為他炫富所以IG有6萬粉絲，他說：「又曬命喇，姓向嗰啲係咁架啦、又係畀人講呢啲。」可能對其他人會有好大壓力，但向展鵬從小到大都給人標籤，所以對他來說已習慣，可能傷害很小。

向展鵬很難消除別人對姓向的恐懼，連他的唱歌老師，都要跟他到酒店吃過下午茶，了解過他才肯當他的老師。（胡凱欣攝）

年薪過千萬驚抄牌

向展鵬不想因為參賽，而完全改變自己性格，但亦嘗試讓步，他早前因為《中年好聲音2》關係，可以在港姐決賽表演，當晚他要由下午兩點去到電視城，晚上十一時才離開，加上當日司儀休息，於是要自己駕車回電視城，但只能泊在電視城外，不可泊停車場，而為免被抄牌，他選了勞斯萊斯，「要泊街九粒鐘，抄嘅機會好大，所以我揸Rolls-Royce，搏佢哋見到都唔抄，我點住都抄三張嘅，點知好彩真係一張都無抄！」年薪過千萬，原來都會驚抄牌。