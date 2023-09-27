56歲江欣燕素顏出鏡變「無眉娘」　曾因混血美貌令張衛健一見鍾情

現年56歲的江欣燕入行38年，初出道時因外貌甜美、五官標緻，在娛樂圈中極速嶄露鋒芒。江欣燕一向保養得宜，無論樣貌還是身材都Keep得非常好，她更不時分享自己的凍齡秘訣，不過日前她與好友毛舜筠、鍾慧冰、鍾慧冰女兒林靜莉聚會時，素顏上陣的她竟變「無眉娘」！

江欣燕曾在劇集《娛樂插班生》中以性感形象示人。（YouTube影片截圖）

素顏上陣的江欣燕竟變「無眉娘」。（IG@moje115）

日前江欣燕與好友相約食大閘蟹宴，眾人大飽口福，又開心合照。毛舜筠在IG Post出合照，並寫道：「Happy gathering. 」相中所見，戴着黑色漁夫帽的江欣燕打扮休閒，素顏出鏡的她眉毛稀疏，眼袋明顯，但可見皮膚仍白滑。而江欣燕Post出的合照似乎就經過「加工」，明顯氣色看起來更好。

明顯氣色看起來更好。（IG@yanyan_kongyanyin）

江欣燕在入行初期曾與張衛健拍拖，兩人拍拖五年，但因雙方工作繁忙，最後由江欣燕提出分手。（微博@江欣燕）

江欣燕當年參加《新秀歌唱大賽》殺入10強，同屆參賽者吳國敬是張衛健的小學同學，比賽期間張衛健來探班對她一見鍾情，對她展開追求，兩人拍拖五年，但因雙方工作繁忙，最後由江欣燕提出分手。2001年江欣燕與拍拖十年的商人吳積遜（Jackson）結婚，婚後更淡出幕前，享受闊太生活，但養尊處優的她增磅不少，甚至有大肚腩，不過之後她獲邀以300萬酬勞擔任纖體代言人，成功修身的她不但以比堅尼上陣，更半裸濕身拍廣告，盡騷Fit爆身材！兩人在2013年離婚收場，而江欣燕離婚後仍明艷照人，近年亦有參演劇集，閒時相約好友聚會，單身十年的她亦直言未有找新對象的打算，生活寫意。

江欣燕同妹妹江希文都保養得宜。（IG@yanyan_kongyanyin）

穿上貼身睡衣裙的江欣燕谷胸上陣，成功搶鏡！（資料圖片）