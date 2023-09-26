葉璇任亞運會志願者三文兩語對答如流　網友：和直播不是一個人

葉璇早年憑藉出演TVB劇集及不少內地電視劇圈粉無數，是網友心目中的高知演員，但近年她經常因出格言行引發爭議，好似直播時着底衫露肚腩、形象邋遢，甚至公然在直播間嘲諷女性等，導致不少網友「濾鏡破碎」，多了很多負面評價，風評大不如前。不過，適逢第19屆亞運會在她的家鄉杭州舉辦，作為志願者的葉璇也受到關注，與直播時可謂判若兩人，即刻引起網友熱議。



葉璇擔任第19屆杭州亞運會志願者。（微博@葉璇）

葉璇身穿藍綠色志願者服飾，頭紮麻花辮，青春活潑，她表示自己是土生土長的杭州人，今次亞運會可以在杭州舉辦，感到非常自豪同驕傲，且她曾在2004年雅典奧運會時擔任過駐場記者，有一定國際賽事經驗，因此想為家鄉出一份力。此外，葉璇透露，早在兩年前已經接受組委會培訓，熟悉茶藝、扇藝、杭繡等文化互動體活動流程，且能夠同聲傳譯三文兩語，因此主要在文化場館介紹杭州以及浙江文化，她在微博寫道：「我的崗位是小青荷，給中外友人講解中國杭州的傳統藝術文化。」

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在曝光的相關視頻中，葉璇一直面對微笑，三文兩語對答如流，耐心給外國友人介紹當地文化，狀態不俗，同直播時完全判若兩人，網友都紛紛留言道：「天啊直播間的樣子和這個真的不是一個人！演員太牛了」、「她精神狀態正常的時候真的很有魅力」、「希望她恢復正常，我真的好喜歡她的啊」、「這樣的葉璇是真的好看，這才是她本來的狀態吧」、「這次不是在螢幕上，鏡頭下，願能卸下所有的表演和束縛，真真正正的做一次自己，望好」等，還是有不少網友喜愛。

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