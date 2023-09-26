73歲薛家燕《FLOWER》前30年已攻韓　網民︰BLACKPINK都未出世

入行逾65年拍過無數影視作品，培育不少新星的家燕姐薛家燕，73歲仍永不言休為大家帶來驚喜，早前跳唱《FLOWER》，神還原「開花舞」網民力捧反攻韓國。家燕姐公開片段，原來早在30年前她已在韓國電視節目載歌載舞﹗



家燕姐不但改編了歌詞，更將招牌十字步融合開花舞，差點認不出是《FLOWER》。（IG@sitkayinhk）

早前家燕姐在自家教育中心年度表演中，跳唱韓國女團BLACKPINK成員Jisoo嘅《FLOWER》，神還原「開花舞」更改成廣東話詞，被譽為超越原唱網民力捧反攻韓國。家燕姐在社交平台上載陳年短片，自爆原來早在韓國演出。家燕姐留言：「여러분 안녕하세요！（大家好），最近大家都叫我進軍韓國，但其實我喺30年前已經參加過韓國MBC電視台20周年台慶，無論以前定而家，我都仲係咁鍾意韓國同食삼계탕（蔘雞湯）㗎！」

網民話首歌好有《皆大歡喜》Feel。（IG@sitkayinhk）

薛家燕分享30年前登上韓國電視台的片段。（IG@sitkayinhk）

片中所見，家燕姐身穿閃爆低V舞衣配上一條桃紅色緊身褲亮相，司儀更以「真是一位美麗又可愛活潑的女士」來形容家燕姐，又唱又跳《SEXY MUSIC》，神采飛揚舞姿出眾魅力飛凡！佘詩曼讚：「So pretty n cute too（又漂亮又可愛）」還有人說：「打入韓國娛樂圈的第一代香港女神」、「BLACKPINK都未出世…」

司儀更以「真是一位美麗又可愛活潑的女士」來形容薛家燕。（IG@sitkayinhk）

家燕姐跳得又扭得﹗（IG@sitkayinhk）