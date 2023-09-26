內地頂流肖戰突被舉報偷逃稅款　被爆2019年至今個人收入近10億

內地男星肖戰2019年憑藉與王一博主演的耽改劇《陳情令》爆紅，隨即躋身頂流之列，人氣一時無兩。然而，有網民9月向稅務局實名舉報，指肖戰偷逃稅款，即時掀起網民熱議。



肖戰2019年爆紅後人氣有增無減。（微博@肖戰工作室）

舉報內容指出，肖戰代言報價2500萬兩年，演藝片酬報價3000萬，由2019年至今，商務代言30多個，參演影視作品15部，還有話劇巡演，估計個人收入至少在9至10億左右。而2021年肖戰接演話劇《如夢之夢》全國巡演72場中，大部分門票正規售票渠道無法購買，反而黃牛非法高價銷售高價實名票，抑或其代言品牌抽獎增票等，因此合理懷疑肖戰、話劇出品方、黃牛三方合作非法倒票偷逃稅款，並指肖戰將個人收入轉化為企業所得，所參與的代言、話劇、公司，均存在財務亂象和偷逃稅的嫌疑，而肖戰為涉事核心人物，偷逃稅嫌疑最大。

網友實名舉報內容。（微博圖片）

對此，肖戰方暫無任何回應，不過細看這份檢舉報告，網民就認為疑點重重。首先，信件當前處理狀態顯示「受理完成」；其次，國家稅務總局北京市朝陽區稅務局已作出回應，但回復內容被打格，加之暫未有任何有關肖戰稅務方面的報道，因此未知是證據不足抑或故弄玄虛。不過，由於有太多的明星因稅務問題被封殺，不少網民也呼籲相關部門嚴查：「一定要嚴查到底，嚴懲不貸」、「反正我只知道沒有哪個明星的稅是經得起查的。只要真的想查你，必逃不掉。一切只看上面態度和後台夠不夠硬了」、「讓稅務局把娛樂圈全查一遍吧，我都懷疑整個娛樂圈的罰款能湊出來三艘航母。賺那麼多錢還不交稅，貪心不足蛇吞象」等。