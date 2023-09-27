獨家｜陳嘉慧有錢老公起底　被爆拍拖半年即結婚女方低調出嫁

陳嘉慧近日傳出秘婚傳聞，更指將會於本周日（10月1日）在深圳文華東方酒店舉行婚禮，雖然陳嘉慧曾承認戀情，但對結婚一事未有提及。

陳嘉慧早前公開新男友。（網上圖片）

《香港01》收到讀者爆料，大爆男方身世。陳嘉慧未來老公是上海人，姓夏，英文名叫Calvin，現年大約25-26歲，比陳嘉慧小，是姊弟戀。雖然是上海人，但Calvin自小在香港讀書，其後曾到紐西蘭生活，2015年升讀英國劍橋。

陳嘉慧未來老公是上海人。

據報料人稱，Calvin喜愛夜蒲，家庭成員有一個哥哥，家裡是中產以上，全家現時住在香港，有司機出入，但不是家族顯赫。另外，兩人大約在今年三月一齊，半年時間便結婚，爆料人指擺酒地方選在深圳，美其名是為遷就親戚，但閃婚兼低調擺酒，亦有可能是因為懷孕了。

據報料人稱，Calvin喜愛夜蒲。

報料人亦有說到，陳嘉慧在加入無綫藝訓班後曾經兩次割雙眼皮，一次整，另外一次屬重修，重修後更要到北京休養。割雙眼皮後拍過幾次拖，其中一個前男朋友曾打本給陳嘉慧開頭髮護理店，翻查報道，陳嘉慧在2021年投資六位數於銅鑼灣開舖。然後就是前天堂鳥成員Lincoln（許俊豪），再之後認識Calvin，Calvin短短半年已帶她到法國、日本和濟州玩。

陳嘉慧舊相。

另外，在網上翻查陳嘉慧資料，大多數寫她是日本櫻美林大學畢業，不過報料人稱陳嘉慧移居日本要留班一年讀日文，2017加入TVB，當時只有21歲，加上留班一年，根本沒有大學畢業。

陳嘉慧傳出秘婚。（IG@陳嘉慧）

+ 25

《香港01》曾就是否有喜聯絡陳嘉慧，暫時未得到回覆。