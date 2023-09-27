萬梓良為兒子慶生片段網絡翻Hit　太太一舉動惹網民揣測嫌棄老公

現年66歲的萬梓良早年北上發展，曾淡出娛樂圈從商，直到近年復出在內地穿州過省登台搵真銀。網上翻Hit了一段2021年初流出的片段，當時萬梓良與太太郭明黎和兒子萬大千出現飯局，太太郭明黎的表情竟然成為焦點。

萬梓良曾淡出娛樂圈從商，直到近年復出在內地穿州過省登台搵真銀。（資料片段）

在網絡上翻Hit的是萬梓良為兒子萬大千慶祝18歲生日的片段，而太太郭明黎亦有現身。萬梓良身穿橙紅色西裝再配上金鏈裝飾，下身則穿上綠色西褲，非常搶眼。雖然萬梓良多次被影到身體欠佳以及行動不便，不過片中所見，他依然中氣十足並向兒子說出肺腑之言：「我的兒子長大了，有毛喇。我明天要回香港，我希望你好好的，人生是由你自己走。老爸今天送你一塊沒有字的金屬牌，意義是，你將來有什麼成就，你自己雕刻上去。那時候老爸在天上看着，一定看見你，你是我唯一的兒子，我一定看着你。」仔仔隨即親吻爸爸的臉頰，而萬梓良亦忍不住流下男兒淚，場面感動溫馨。

片段中萬梓良中氣十足為兒子慶祝18歲生日。（片段截圖）

兒子感動落淚。（片段截圖）

當時太太郭明黎亦在場，不過當萬梓良向友人介紹太太時，有網民稱見到郭明黎面有難色，一度撥開老公的手，不讓他拖實自己。有人留言說：「他媳婦明顯的嫌棄他」、「嬌妻身體行為都在抵觸他」、「注意看細節他老婆的表情動作」。

當時太太郭明黎亦在場，不過當萬梓良向友人介紹太太時，太太的表情似乎有點尷尬。（片段截圖）

有網民覺得太太感到不好意思。（片段截圖）

太太一度撥開老公的手，不讓他拖實自己。（片段截圖）

網民認為太太嫌棄萬梓良。（片段截圖）

萬梓良早年情史豐富，曾與鄧萃雯因合作《薛仁貴征東》因戲生情，可惜交往年半後分手。其後萬梓良因拍攝《大頭仔》與台灣女演員恬妞交往，二人在1992年結婚，當時婚禮由邵逸夫主持萬梓良更向恬妞許下承諾「3個人一條命」，除了照顧太太，也會照顧恬妞與前夫所生的女兒，但這段婚姻只維持了4年便因性格不合而結束。最後萬梓良在2002年情定任職空姐的郭明黎，兩人婚後過得甜蜜溫馨，還育有兒子萬大千。

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