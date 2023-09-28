《古惑仔》男星感嘆香港40年來變化大　慘被斥說話沒分寸火速刪片

現年58歲《古惑仔》反派鄭浩南去年自爆與結婚20年的馬來西亞籍太太鮑愛玲（Elyn）婚變，更暗示對方有第三者，由於物業均在太太名下，故婚變後的鄭浩南可謂人財兩空。今年4月有網友在珠海偶遇鄭浩南，被拍得暴瘦兼老態盡現，憔悴樣令人心痛。

拍《98古惑仔》時，鄭浩南34歲大隻到十足漫畫書人物一樣。

鄭浩南日前拍片曝光近況，近日他捉緊夏天的尾巴，與朋友出海船P。片中他上船前興奮地表示每次回到香港都好開心，「因為這是我出生的地方。」鄭浩南攞住一大袋隨身物件，迫不及待要出發。

鄭浩南一向好Fit。（微博圖片）

上船後鄭浩南換上泳褲，在海中暢泳。他一身黝黑皮膚，一臉笑容爬上遊艇，精神爽朗，看來已從情傷回復。他環顧身旁風景，感嘆道：「在80年代或者90年代，哪有這麼朋友、哪有這麼多船。」他繼說：「香港變化好大，好與壞大家自己衡量。」又肯定自己沒有隨時間改變。

有網友在人均廿蚊珠海麵館見到鄭浩南，側身睇身形薄咗好多。（微博圖片）

簡單一段說話引起部分網友浮想聯翩，有網友不滿指：「甚麼叫好與壞自己衡量，你說話注意分寸，別給自己找麻煩。」不過大批網友都力撐鄭浩南，斥該網友「玻璃心」，「皇帝不急太監急」、「自卑且敏感」、「敏感且脆弱」、「你太敏感啦吧，我的天呢」、「人家說以前沒有這麼多船 沒有這麼大 你是理解能力有問題嗎朋友」。另外有網友稱讚香港水質好好，鄭浩南身材Fit爆，「這個年紀，有這樣的身材，真的好自律。」、「香港離深圳那麼近水質還那麼好，難得一片淨土呀」；而鄭浩南現已火速刪片。

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