最靚仔展昭與最經典郭靖被偶遇靚仔回春　貼心舉動盡顯大俠風範

現年62歲的黃日華與63歲的何家勁曾演出過不少古裝劇，大俠形象深入民心。黃日華當年憑住多部經典港劇穩坐一線小生之位，其中在《射鵰英雄傳》中飾演的郭靖更是經典中的經典，至今依然令人印象難忘。雖然該劇首播至今已相隔了40年，但該劇多次重播，他的靖哥哥形象仍一直活在劇迷心中。而何家勁就憑劇集《包青天》飾演「御貓展昭」一角而紅爆東南亞，有「最帥展昭」之美名。何家勁多年前已淡出娛圈轉往內地從商，經營健康食品生意，有傳他早已發達上岸，身家過億唔憂做。

日前有內地網民就同時偶遇了黃日華與何家勁，並把與他們的自拍合照放上社交網分享。該名網民寫道：「80後的記憶呀，又浮現出小時候追劇的樣子；兩位大俠私下真的很友好，另外也真的蠻帥的，而且看起來依然很年輕活力的樣子！優秀了！」而在她的原相機拍攝的照片可見，黃日華與何家勁真的很抗老，看來就像40多歲似的，彷彿回春了20年，完全不似他的的真實年紀。有網民就大讚兩人：「大俠的配合度也很帥的，不用小姐姐自己舉手機。」博主即回應指他們都很有大俠風範。

網民偶遇何家勁與黃日華。(小紅書)

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