蔡潔為愛貓慶生曝光千萬豪宅景觀開揚　近年生活富貴揸靚車戴名錶

現年34歲的蔡潔（Jacky）繼去年的《法證先鋒V》後，今年再憑劇集《一舞傾城》中Monica一角成功跑出，大獲好評。近年備受力捧的蔡潔，曾在節目《星光路上》中坦言在演藝事業非常好運，來港發展10年的她近年更被爆進駐郝德傑山千萬豪宅，蔡潔不時在社交平台分享與貓貓的合照，早前她就相約一班好友到家中為愛貓慶生，曝光了豪宅內景。

蔡潔在劇集《一舞傾城》中飾演Monica。（IG@jackykycai）

相約一班好友到家中為愛貓慶生。（IG@jackykycai）

蔡潔在節目《星光路上》中提到自己「搬咗一個好啲嘅地方」，希望父母來港探她時亦能住得舒適。據知蔡潔現時住在價值千萬元的九龍豪宅郝德傑山，因過往有不少明星都在此居住而被形容為「星級屋苑」，當中包括「發哥」周潤發、胡杏兒、衛蘭等，而李克勤亦曾經是業主，不過已賣出。從蔡潔分享的照片可見，她的家中設計簡約，以白色跟原木傢俬為主，大廳擺放了一張二人梳化，再鋪上地氈，感覺溫馨舒適，而大露台及落地玻璃更顯景觀開揚，採光度十足。

景觀開揚。（IG@jackykycai）

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蔡潔在2012年參加《墨爾本華裔小姐競選》，一舉奪得冠軍及最上鏡小姐等七個獎項，成績斐然，她在處女作電影《香港仔》中一脫成名，更獲提名香港電影金像獎「最佳新演員」，可惜仍一度生活拮据，試過銀行戶口只剩幾十元。不過自2018年轉投邵氏後備受力捧，上位神速，除了升呢做女主角之外，更入住千萬豪宅，出入揸靚車，戴名錶，生活富貴！

蔡潔在2012年參加《墨爾本華裔小姐競選》，一舉奪得冠軍及最上鏡小姐等七個獎項，成績斐然。（影片截圖）