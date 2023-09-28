炎明熹歌迷會被硬Cut演唱會飛　Gi炎粉震怒報料︰過橋抽板好賤

炎明熹（Gigi）一連兩場的九展演唱會《炎明熹Gi-FORCE演唱會》舉行在即，一眾Gi炎粉早已買定飛、留晒日子，更有人專誠從外地返港捧Gigi場，希望見證她首次個人演唱會。不過，《香港01》就收到Gi炎粉報料，指歌迷會早已畀錢向Gigi所屬公司預訂過千張內部門票，但前日（26日）歌迷會會長突然收到通知有機會Cut飛，粉絲們都極之憤怒，質疑是TVB計錯數要犧牲歌迷、留飛予商業夥伴，Gi炎粉陳先生接受《香港01》訪問時表示：「我哋支持咗佢咁耐，公司反而係過橋抽板，我哋好失望，TVB好X賤！」



Gigi將在10月7、8日在九龍灣Star Hall開演唱會，歌迷滿心期待，卻突然被通知cut飛。

根據Gigi官方歌迷會消息指，8月23日會員們透過群組填寫表格訂購門票，每人限購2張，翌日收到確認名單（列有姓名及會員編號），見到預購成功便畀錢過數，然後一直等消息。直至前日（26/9），歌迷會代表在群組通知大家：「公司表示唔夠門票，要Cut Fan Club已付款的7/10演唱會門票數量 會長表示極度憤怒 詳情仍在與公司爭論中 並努力爭取中」

9月26日，距離演唱會尚餘不足兩星期，歌迷會會長突然收到通知指，炎明熹所屬公司告知有機會Cut飛。（受訪者提供）

歌迷信任官方購票途徑 已付費冇預計Cut飛

歌迷當然對此感到失望，陳先生向記者表示，兩場加起來應該預訂了1,300-1,500張門票，問到事前TVB曾否預告過會Cut飛或畀完錢不擔保有飛，他說沒有，指TVB冇向歌迷會反映過無法安排，並表示：「個幾月前畀晒錢官方歌迷會，大家理所當然都覺得有飛攞，因為我唔係喺街買黃牛飛，我係透過官方歌迷會買。」

Gigi與個唱周邊。

質疑TVB為留飛予商業夥伴犧牲歌迷?

陳先生指歌迷會會員都非常憤怒，並大失預算，他透露：「有啲人喺馬來西亞、美國、大陸特登搭飛機、火車返嚟，買晒機票訂晒酒店，大家都好嬲，我哋又唔係冇計過數，一開始已經Mark咗千幾張飛畀TVB，佢一早知道個數，臨開Show前10日你先同我哋講話可能要Cut飛？大家失晒預算！」他指歌迷會都質疑反而是TVB冇計好數，因商業考量留飛畀客戶，要畀晒錢的歌迷承擔這個後果，並謂：「歌迷會一早落咗飛，你會唔會係商業上有啲夥伴，留咗啲飛畀客，自己冇Mark數，而家超出預算就cut我哋飛呢？咁樣好唔公平！」

Gi炎粉得知消息後都非常憤怒，洗板鬧爆TVB待薄歌迷。（受訪者提供）

Gi炎粉得知消息後都非常憤怒，洗板鬧爆TVB安排不妥當。（受訪者提供）

指即使事件擺平仍對TVB有條刺：好X賤

陳先生感到被背叛，因此事對TVB非常失望、失去信心，續道：「外國返嚟嗰啲好辛苦，有啲係由炎明熹未出道就已經喺度，但係問題係我支持咗佢咁耐，公司反而過橋抽板，我哋好失望！即使最後件事可能擺平返，每個人都有飛，但係我覺得TVB好X賤，心入面一定有條刺！一有事就第一個搵我哋Fans嚟開刀，真係好X嬲！」

Gigi正密鑼緊鼓排練演唱會，Gi炎粉們都很想看到她的風采！（IG@yiminghay）

接受訪問時，他透露歌迷會會長仍努力與TVB周旋中，最壞情況就是Cut飛，但不知要Cut幾多或如何分飛，認為倘若抽籤或以其他方法分發門票，都一定會有不公平。而至昨日下午，事件暫時得以平息，陳先生轉述歌迷會消息，指會長已盡力嘗試不同方案，歌迷會宣布：「努力之下成功找到其他票源，我們沒有人需要退款，所有人都可一齊睇！」不過正如陳先生所講，對歌迷來說傷害已成，而他認為按會長說法，最新的票源可能由TVB以外其他渠道提供，但他沒有再多問。