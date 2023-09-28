鄧萃雯深夜出長文　唔拍《巾幗4》唔關錢事：我比觀眾的失望更大

《巾幗梟雄之懸崖》（下稱《巾幗4》）早前落實開拍，不過當中最大爭議，女主角竟然不是由鄧萃雯飾演，而是由胡定欣擔任。有傳鄧萃雯在內地人氣急升，片約片酬亦都多，與TVB未能達成共識，最終未能合作拍攝，不過今日凌晨她在社交平台反駁此言論。

黎耀祥和鄧萃雯因拍攝《巾幗梟雄》而成為最佳拍檔，唔少劇迷都希望再次睇到兩位好戲之人「鬥戲」。（網上圖片）

鄧萃雯長文如下：

「最近一直在思考一些問題。

無論一段關係，一件想達成的夢想，或是一份工作任務，若在開初它已經出現一些不好的徵兆或已感到有不舒服不妥當的地方，請相信自己的直覺，就不要再繼續了。這不是說誰對誰錯，就是告訴你不合適，道不同不相為謀，因為勉強無幸福。我的經驗之談：曾經在接拍某個戲之前，反對了故事內容一些三觀不正的想法，製作人為了想我接拍也就妥協不寫這情節，可我最終就落入一個非常不愉快的拍攝過程，這個教訓讓我畢生難忘，也一直用來警惕自己。人心險惡，所以防人之心確實不可無（最近大家都看多了詐騙電影😅，應該更理解）。自此之後，我不再以事業為優先，更懂得疼愛自己身、心、靈的健康，更加投入生活且熱愛生活；不再妥協於不公平對待，不委屈於不合理的工作條件，少與不尊重專業的人合作。

當然，人心也可以是熱切單純的，因為仍有人會為音樂為學員竭盡所能去爭取機會，可最終傷害到的反而是自己；看見這種事我實在感觸良多！自小在我的價值理念𥚃，工作勤奮認真就是希望可以用努力來換取工作能力的認可，會更備受尊重，但現實世界很多時是會事與願違的，不過也不用太在意別人的想法，因為我內心已經足夠強大了。

聆聽自己的內心，也忠於演戲的初心，做好真實世界「自己」這個角色，比做好戲𥚃任何一個角色來得珍貴👍🏼。共勉吧❤️」

鄧萃雯在社交平台出長文。（IG截圖）

不過當中最精警的，還是她的hashtag，她標了下列幾句句子：

#已等候四年給出了三次檔期我比觀眾的失望更大

#四奶奶九姑娘這些大女主人格魅力也成就了我堅毅不屈的精神

#希望這些美好角色也能感染你們活出豐盛的人生

#認真應用來對待自己才更有價值和回報

#如果接工作只看錢份上我應該家財萬貫可以退休了😂

#娛樂新聞只為博眼球聰明的觀眾不要盡信

幾句hashtag好精警。（IG截圖）

明顯並不是因為片酬的問題，而是拍攝過程的不愉快，加上三次檔期依然未能成事感到失望。