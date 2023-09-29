梅艷芳徒弟惠州登台唱歌極受歡迎　竟被質疑冇氣唱功差疑有辱師門

藝人譚耀文1988年新秀歌唱比賽出身，同屆銅獎得主為天后鄭秀文，當年譚耀文以張國榮一首《拒絕再玩》揮低鄭秀文奪冠出道，更被已故歌后梅艷芳收作第二名入室弟子，出道後他被指唱腔模仿哥哥而不討好，歌唱路發展平平下轉攻影視圈竟成功闖出名堂，憑《野獸刑警》精湛演出榮獲香港電影金紫荊獎和香港電影金像獎「最佳男配角」，又憑《我們停戰吧》奪得聖地牙哥電影節的「傑出男配角獎」及美國紐約電影節的最佳男主角，認真犀利。

譚耀文新秀出身，當年擊敗鄭秀文奪冠，又靚仔又唱得。（影片截圖）

好靚仔。（影片截圖）

譚耀文近年轉戰北上發展，仍不忘初心熱愛唱歌，近日更抵惠州登台演唱哥哥的經典歌《當年情》。穿上西裝外套打扮的譚耀文一貫地靚仔又有型，雖然已經54歲，但Keep得有如40歲，身材無走樣皮膚狀態又好，獲不少內地網友大讚港星老咗個個都咁靚仔。

《悠長假期》在香港轉播前兩年，譚耀文已經改編《LA·LA·LA LOVE SONG》成廣東歌，並收錄在1998年專輯《不能言喻的》。（網上圖片）

譚耀文演唱《當年情》時聲線都Fit爆，唱到鄧麗君的《漫步人生路》時依然狀態不俗，不過唱到最後一句「小雨點，放心灑，早已決心向着前」則以斷句形式唱出，被部分網友質疑不夠氣，「上氣不接下氣，中間差點斷氣」，令譚耀文被蒙上一層疑有辱師門的嫌疑。

不過大批網友則力撐譚耀文，反駁指是音響太差問題，「最後聽佢講嘢兩句，就知道音響設備差到都無必要去拿來衡量唱功啦」、「人家歌手出道的，居然懷疑別人唱功，新秀和呂方是同學」、「歌手也吃設備啊 有時候設備差比清唱還難」。

譚耀文被已故歌后梅艷芳收作第二名入室弟子。（譚耀文微博）

另外有網友重提他歌手出道一事，「他也是唱歌出道的，但是絕對是影帝級別的演技」、「梅艷芳的徒弟。譚耀文的咖位至少也是二線的吧。可惜，不溫不火，他演戲還是挺好看的。」。

譚耀文到惠州登台。（抖音）

唱得好投入。（抖音）

好多人支持。（抖音）

點擊睇網友留言：